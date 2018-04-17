Врио главы РФС: нормы действующего регламента не позволяют отменить жёлтую карточку Смолова, о чём мы сожалеем

Временно исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета не удовлетворять апелляцию «Краснодара» на жёлтую карточку нападающего Фёдора Смолова, которую тот получил во время 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с тульским «Арсеналом».

«Мы понимаем, какой резонанс вызвала ситуация в матче «Краснодар» — «Арсенал», когда арбитр Артём Чистяков допустил грубую ошибку, не назначив пенальти в ворота гостей и показав жёлтую карточку Фёдору Смолову. Увы, нормы действующего регламента не позволяют отменить жёлтую карточку, о чём мы сожалеем. Убеждён, что нельзя создавать прецедент и менять правила по ходу турнира, какими бы они ни были», — приводит слова Алаева пресс-служба РФС.

Он отметил, что РФС принял решение не назначать арбитра Чистякова на матчи РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ до конца 2018 года.

«Я абсолютно убеждён в том, что необходимо как можно быстрее начать использовать в матчах всех профессиональных футбольных лиг систему видеоповторов (VAR). За ней будущее, и оно, на мой взгляд, неизбежно. Это позволит избежать очевидных ошибок наподобие той, которую допустил арбитр Артём Чистяков», — добавил врио главы РФС.

Ранее РФС объявил об отставке главы департамента судейства и инспектирования.