Гол Сысуева принёс «Уфе» победу над «СКА-Хабаровском» в матче РФПЛ

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«Уфа» одержала минимальную победу над хабаровским СКА в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Единственный мяч во встрече забил полузащитник Дмитрий Сысуев.

«Уфа» поднялась на шестое место в турнирной таблице, «СКА-Хабаровск» по-прежнему занимает последнюю строчку.

Ранее сообщалось, что Ари может сыграть с «Краснодаром» по арендному соглашению бесплатно.

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