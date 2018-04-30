Гол Сысуева принёс «Уфе» победу над «СКА-Хабаровском» в матче РФПЛ

«Уфа» одержала минимальную победу над хабаровским СКА в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Единственный мяч во встрече забил полузащитник Дмитрий Сысуев.

«Уфа» поднялась на шестое место в турнирной таблице, «СКА-Хабаровск» по-прежнему занимает последнюю строчку.

Ранее сообщалось, что Ари может сыграть с «Краснодаром» по арендному соглашению бесплатно.