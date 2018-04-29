Дубль Шомуродова принёс «Ростову» победу над «Тосно» в матче 28-го тура РФПЛ

«Ростов» одержал победу над «Тосно» в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Встреча завершилась со счётом 2:0.

Дубль в составе «Ростова» оформил Эльдор Шомуродов (67-я и 72-я минуты).

«Ростов», набрав 34 очка, поднялся на 11-е место в таблице. «Тосно» с 24 баллами расположился на предпоследней, 15-й позиции, гарантирующей вылет из РФПЛ.

Ранее «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче 28-го тура РФПЛ.