«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче 28-го тура РФПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА сыграли вничью в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Встреча завершилась со счётом 0:0.

После 28 туров ЦСКА опустился на третье место (52 очка), «Зенит» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице РФПЛ (50 очков).

Ранее московский «Спартак» на выезде переиграл пермский «Амкар» в матче 28-го тура РФПЛ.