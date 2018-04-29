«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче 28-го тура РФПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА сыграли вничью в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Встреча завершилась со счётом 0:0.
После 28 туров ЦСКА опустился на третье место (52 очка), «Зенит» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице РФПЛ (50 очков).
Ранее московский «Спартак» на выезде переиграл пермский «Амкар» в матче 28-го тура РФПЛ.
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