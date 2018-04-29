«Спартак» переиграл «Амкар» и поднялся на второе место в РФПЛ

Московский «Спартак» на выезде переиграл пермский «Амкар» в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Встреча завершилась со счётом 2:0.

Победу «Спартаку» принесли голы Сальваторе Боккетти (8-я минута) и Софьяна Ханни (81-я минута).

«Спартак» как минимум до игры ЦСКА с «Зенитом» поднялся на второе место с 53 очками, «Амкар» занимает 13-ю строчку турнирной таблицы (31 балл).

Ранее главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера объяснил, почему его помощник Роман Пилипчук не полетел вместе с командой на матч 28-го тура чемпионата России с «Амкаром».