Каррера объяснил, почему его помощник Пилипчук не отправился со «Спартаком» на матч с «Амкаром»

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Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера объяснил, почему его помощник Роман Пилипчук не полетел вместе с командой на матч 28-го тура чемпионата России с «Амкаром».

«Пилипчук не приехал в Пермь, потому что отправился смотреть матч «Ростова». Через неделю нам предстоит играть с этой командой, и я предпочёл, чтобы мой помощник посмотрел их игру вживую», — заявил Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».

Итальянец отметил, что не намерен никому объяснять решения о распределении своих помощников.

Встреча между «Амкаром» и «Спартаком» проходит на стадионе «Звезда» в Перми.

Ранее сообщалось, что в день матча между «Амкаром» и «Спартаком» в Перми выпал снег.

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