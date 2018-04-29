Каррера объяснил, почему его помощник Пилипчук не отправился со «Спартаком» на матч с «Амкаром»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера объяснил, почему его помощник Роман Пилипчук не полетел вместе с командой на матч 28-го тура чемпионата России с «Амкаром».

«Пилипчук не приехал в Пермь, потому что отправился смотреть матч «Ростова». Через неделю нам предстоит играть с этой командой, и я предпочёл, чтобы мой помощник посмотрел их игру вживую», — заявил Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».

Итальянец отметил, что не намерен никому объяснять решения о распределении своих помощников.

Встреча между «Амкаром» и «Спартаком» проходит на стадионе «Звезда» в Перми.

Ранее сообщалось, что в день матча между «Амкаром» и «Спартаком» в Перми выпал снег.