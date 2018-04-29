В день матча между «Амкаром» и «Спартаком» в Перми выпал снег

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Пресс-служба футбольного клуба «Амкар» опубликовала фотографию со стадиона «Звезда», на котором 29 апреля состоится матч 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) со «Спартаком».

На фотографии, которая появилась утром в Twitter пермяков, видно, что на газоне арены лежит снег.

Встреча между командами начнётся в 14:00 мск.

Ранее Нигматуллин высказал мнение об исходе противостояния московского «Спартака» и пермского «Амкара» в матче 28-го тура РФПЛ.

 

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