В день матча между «Амкаром» и «Спартаком» в Перми выпал снег
Пресс-служба футбольного клуба «Амкар» опубликовала фотографию со стадиона «Звезда», на котором 29 апреля состоится матч 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) со «Спартаком».
На фотографии, которая появилась утром в Twitter пермяков, видно, что на газоне арены лежит снег.
Стадион "Звезда" сегодня утром. #АмкарСпартакpic.twitter.com/W3DJOQKw7V— FC Amkar (@fc_amkar) 29 апреля 2018 г.
Встреча между командами начнётся в 14:00 мск.
Ранее Нигматуллин высказал мнение об исходе противостояния московского «Спартака» и пермского «Амкара» в матче 28-го тура РФПЛ.
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