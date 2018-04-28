Нигматуллин: думаю, что «Спартак» не проиграет «Амкару» и начнёт выбираться из ямы, в которую угодил

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Известный в прошлом голкипер Руслан Нигматуллин высказал мнение об исходе противостояния московского «Спартака» и пермского «Амкара» в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Мне почему-то кажется, что будет ничья со счётом 1:1. Вадим Евсеев так просто не сдастся. Без «Амкара» сложно будет представить наш чемпионат, поэтому Евсеев и его команда сделают всё, чтобы укрепить своё положение в таблице», — приводит слова Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что, исходя из его опыта, три поражения в чемпионате подряд — это предел для команды высокого уровня.

«Поэтому я думаю, что «Спартак» не проиграет «Амкару» и начнёт выбираться из ямы, в которую угодил», — добавил голкипер.

Матч «Амкар» — «Спартак» пройдёт 29 марта в Перми.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» обыграл «Анжи» в матче 28-го тура РФПЛ.

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