Безголевая серия, спасение Акинфеева и травма Ивановича: чем запомнился матч 28-го тура РФПЛ «Зенит» — ЦСКА

Санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с московским ЦСКА в 28-м туре чемпионата России по футболу. Соперники не смогли отметиться забитыми мячами и продлили безголевую серию в очных противостояниях до семи таймов. При этом Бранислав Иванович получил серьёзную травму и был вынужден покинуть поле, а Игорь Акинфеев стал автором красивого сейва. Главные моменты встречи — в материале RT.

Травмы лидеров

К важнейшему матчу обе команды подошли с серьёзными кадровыми потерями. Но если «Зенит» уже успел привыкнуть к отсутствию Александра Кокорина, Андрея Лунёва и Эмануэля Мамманы, то у ЦСКА к травмам Виктора Васина и Астемира Гордюшенко добавилось отсутствие двух лидеров коллектива. Алан Дзагоев и Понтус Вернблум не полетели в Санкт-Петербург на встречу 28-го тура, причём характер повреждений армейцев не разглашался.

В ходе встречи к длинному списку травмированных добавилось имя Бранислава Ивановича. Уже на 14-й минуте матча экс-игрок лондонского «Челси» повредил заднюю поверхность бедра и был вынужден покинуть поле. Серб, которого заменил Юрий Жирков, теперь рискует пропустить чемпионат мира по футболу 2018 года.

Однако травма Ивановича могла стать не последней в данном матче. Несколько минут спустя за заднюю поверхность бедра схватился и защитник ЦСКА Георгий Щенников. На протяжении нескольких минут спортсмен прихрамывал, но сумел продолжить встречу. Покинуть поле мог и форвард «Зенита» Себастьян Дриусси. Аргентинец получил болезненный удар по ногам в столкновении с Алексеем Березуцким, но также остался в строю.

Оправданная жестокость

Принципиальность матча заставляла команды действовать на грани дозволенного. Игроки обоих коллективов не стеснялись останавливать опасные атаки соперников при помощи нарушений правил, за что регулярно получали предупреждения. Только за первые 45 минут главный арбитр Роман Галимов показал четыре жёлтые карточки, причём три из них достались игрокам московского клуба.

В течение одной минуты по горчичнику получили Константин Бистрович и Доменико Кришито. Полузащитник ЦСКА грубо остановил Леандро Паредеса, а хавбек «Зенита» преградил путь Александру Головину.

В первом тайме по карточке досталось и братьям Березуцким. Алексей получил предупреждение в эпизоде с Дриусси, а Василий отметил свой 400-й матч в РФПЛ жёстким нарушением на Антоне Заболотном. Форвард сине-бело-голубых возглавлял контратаку, но получил удар в колено от опытнейшего защитника ЦСКА.

Во второй 45-минутке футболисты немного сбавили обороты и получили всего три жёлтые карточки. Сначала Щенников допустил глупую ошибку в выборе позиции и был вынужден экстренно останавливать атаку соперника. А в концовке встречи отметились и игроки «Зенита» — по предупреждению заработали Эмилиано Ригони и Паредес.

РИА Новости

© Алексей Даничев

Реактивные фланги

В матче против армейцев Роберто Манчини решил построить игру через крайних футболистов — на главные роли вышли Жирков и Смольников. Фланговые защитники санкт-петербургского клуба часто выступали в роли организаторов атак и оказались причастны к ряду опасных моментов. При этом особенно активно действовал именно Жирков.

Так, сначала он принял участие в трёхходовке с участием Кузяева и Дриусси. Уроженец Тамбова исполнил передачу на Далера, который пяткой отыграл мяч Себастьяну. Удар форварда заблокировал защитник ЦСКА.

Во втором тайме Дриусси снова имел отличную возможность отличиться после прострела Жиркова. Аргентинец опередил защитника армейцев и пробил головой, но мяч пролетел рядом со штангой.

Контратаки ЦСКА

В отличие от «Зенита», который старался больше контролировать мяч, подопечные Виктора Гончаренко сделали ставку на быстрый переход из обороны в атаку. В отсутствие Дзагоева роль главного организатора атак на себя, как и ожидалось, взял Головин. При этом в самом начале встречи Александр мог отличиться сам. Хавбек совершил сольный проход и нанёс удар по воротам Юрия Лодыгина, но мяч прошёл выше верхнего угла.

Однако самый опасный момент у ворот сине-бело-голубых был создан с участием Ахмеда Мусы. Нигериец совершил рывок по левому флангу и прострелил в штрафную, где неприкрытым оказался Константин Кучаев. Юный хавбек ЦСКА рискнул и пробил в одно касание, но его удару не хватило точности.

Также шанс вывести свою команду вперёд имел Фёдор Чалов. В самой концовке первого тайма он получил мяч в штрафной, развернулся и нанёс удар по воротам, но Лодыгин сыграл уверенно.

Промахи Заболотного

Встреча получилась довольно ровной, и моменты отличиться имела каждая из команд. Но особенно часто на острие атаки оказывался форвард «Зенита» Антон Заболотный. После переезда в Санкт-Петербург уроженец Липецка ни разу не смог поразить ворота соперников. Не получилось это и в матче 28-го тура РФПЛ.

Однако активности нападающему не занимать. Он регулярно боролся за верховые мячи, а в первом тайме стал автором самого опасного момента. Заболотный получил передачу от Ригони, на замахе убрал Василия Березуцкого и нанёс удар внешней стороной стопы. Мяч прошёл в нескольких сантиметрах от штанги.

Во втором тайме Антон имел несколько шансов отличиться, но реализовать их также не сумел. Иногда на пути мяча вставал Акинфеев, а в оставшихся моментах игроку не хватало точности. Так произошло на 83-й минуте: Ригони исполнил точный навес на Заболотного, но тот не смог нанести акцентированный удар по воротам. Мяч скользнул по голове футболиста и покинул пределы поля.

РИА Новости

© Алексей Даничев

Спасения Акинфеева

Главным героем матча стал голкипер армейского клуба. На протяжении всей встречи Акинфеев демонстрировал уверенную игру и не допустил ни одной серьёзной ошибки. При этом он успевал исправлять и огрехи своих партнёров, которые иногда действовали не совсем согласованно.

Ключевой момент матча произошёл на 72-й минуте. «Зенит» исполнил подачу с углового, Кришито выиграл борьбу за мяч у Бистровича и пробил в угол ворот Акинфеева. Игорь успел среагировать и в красивом прыжке поймал снаряд. В оставшиеся минуты голкипер сборной России дважды парировал удары Заболотного и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Безголевая серия

«Зенит» и ЦСКА в очередной раз не смогли отметиться забитыми мячами и сыграли вничью. Примечательно, что коллективы не могут поразить ворота друг друга на протяжении семи таймов подряд. В последний раз они отличились в матче 4-го тура чемпионата России по футболу сезона-2016/17. Тогда встреча клубов завершилась со счётом 1:1, а авторами голов стали Роман Ерёменко и Юрий Жирков.

Кроме того, безвыигрышная серия армейцев в противостоянии с футболистами из Санкт-Петербурга достигла десяти матчей. В последний раз москвичи побеждали «Зенит» в марте 2014 года.

Ничья в пользу конкурентов

Ничья между ЦСКА и «Зенитом» не приблизила ни один из клубов к желаемому — попаданию в Лигу чемпионов. В случае победы армейский клуб сохранял бы за собой не только второе место в турнирной таблице РФПЛ, но и теоретические шансы на победу в чемпионате. Однако после потери очков в Санкт-Петербурге о золотых медалях можно забыть. Кроме того, команду Гончаренко обошёл «Спартак», одержав победу в Перми.

Сине-бело-голубые уступают армейцам лишь два очка, но в следующем матче их ждёт встреча с «Локомотивом». Также в опасной близости располагается «Краснодар». Если подопечные Мурада Мусаева смогут победить «Локомотив», то не только сравняются по очкам с петербуржцами, но и обеспечат коллективу Манчини поединок со сверхмотивированными железнодорожниками.