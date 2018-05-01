«Такой футбол — праздник»: как тренеры и игроки оценили матч «Краснодар» — «Локомотив»

Лидерство в турнирной таблице РФПЛ и близость первого за 14 лет чемпионства давят на игроков «Локомотива», рассказал главный тренер команды Юрий Сёмин после поражения от «Краснодара» в рамках 28-го тура. Наставник хозяев Мурад Мусаев заявил, что будет рад, если красно-зелёные получат золотые медали. Президент «Локомотива» Илья Геркус призвал болельщиков не беспокоиться из-за ряда неудачных матчей и сохранять терпение. А футболисты «Краснодара» отметили, что получили огромное удовольствие как от игры, так и от атмосферы на трибунах. О чём говорили после яркого матча — в материале RT.

«Есть пятая колонна»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после матча пребывал не в лучшем настроении. Железнодорожники в случае победы могли за два тура до финиша обеспечить себе чемпионство, но в итоге уступили. Причём решили всё две грубейшие ошибки гостей. Сперва Антон Миранчук в собственной штрафной нарушил правила на Сергее Петрове, а затем Неманья Пейчинович на ровном месте подарил мяч Фёдору Смолову. Именно об этих помарках после матча говорил Сёмин.

«Хороший матч за исключением двух минут. Совершили две совсем не обязательные ошибки, которые повлияли на результат. На мой взгляд, игра шла до гола, и так получилось, что мы пропустили. Особенно непонятно, как Пейчинович умудрился отдать мяч Смолову. Но мы сегодня проиграли матч, а не сражение. Сейчас нужно успокоиться и начать готовиться к «Зениту», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».

При этом тренер признался, что близость чемпионства довлеет над его игроками. В результате «Локомотив» в последних трёх матчах РФПЛ набрал всего два очка и ни разу не забил.

«В атаке у нас играет много футболистов, но прицел у них сбился. Я думаю, не хватает агрессии в конечной стадии. До ворот всё разыгрывается достаточно неплохо, люди же не потеряли квалификацию. Но агрессии не хватает.

Есть определённое волнение из-за лидерства. Всё решат два оставшихся матча», — добавил Сёмин.

А уже на пресс-конференции у опытного специалиста состоялся с журналистами весьма любопытный диалог касательно своего будущего. Началось с того, что у тренера спросили, как он относится к появившимся накануне матча с «Краснодаром» слухам о том, что его место якобы может занять Карло Анчелотти. Сёмин назвал эти новости «фейковыми» и отметил, что «не всё так просто». Но затем Юрий Павлович неожиданно намекнул — определённые силы действительно хотят его ухода из «Локо».

«У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы Сёмин продолжал работу дальше. У нас — это где? У нас», — проговорился тренер.

«Будем рады, если «Локомотив» станет чемпионом, но только в следующих матчах»

Визави Сёмина Мурад Мусаев был в более бодром настроении. 34-летнему тренеру, который ещё недавно работал с молодёжкой «Краснодара», удалось обыграть самого опытного специалиста РФПЛ.

«Игра с «Зенитом» в Питере мне показалась сложнее, но и сегодняшний матч тоже потребовал огромных усилий. Первый тайм получился отличным по содержанию, игра проходила на высоких скоростях. Потом мы стали чуть проседать в середине поля и поэтому передвинули более мощного Виктора Классона вглубь, а Магомеда-Шапи Сулейманова отправили на фланг», — прокомментировал ход встречи Мусаев.

Тренер также объяснил, почему игра хозяев в атаке так часто смещалась на левый край.

«Понимали, что можем извлечь выгоду при игре на фланге, поскольку оба крайних защитника «Локомотива» — бывшие нападающие. В принципе, это и принесло нам победу. Сергей Петров заработал пенальти. Но я согласен, что был явный перекос на игру левым флангом. Классон часто туда смещался. Во втором тайме сбалансированно работали уже оба фланга.

Чувствую ли я себя увереннее с каждым матчем? Ничто не придаёт уверенности в себе так, как победы», — сказал Мусаев.

Специалист также отметил, что поддержка трибун помогла его команде победить, и назвал прошедшую игру «праздником».

«Как будем готовить команду к борьбе за призовые места? Ничего не будем менять в психологическом плане. У нас и так все настроены на самый высокий результат. Особенных мотивационных слов не нужно, мы просто должны выиграть максимум матчей. Такие игры, как сегодня, — это праздник. Ради них мы работаем, трудимся, ребята получают травмы. Мы все с нетерпением ждали эту игру, было видно, как ребята выкладывались на тренировках, и всё это привело к победе. Лидеры должны выдавать лучшие матчи как раз в таких противостояниях», — напомнил он.

Наконец, молодой специалист подчеркнул, что будет рад итоговому чемпионству железнодорожников.

«Мы будем рады, если железнодорожники станут чемпионами, но только в следующих матчах», — подчеркнул Мусаев.

«Немного терпения — и всё будет»

Футболисты «Локо» после неудачного матча с прессой по понятным причинам общаться не желали, и «отстреливаться» перед представителями СМИ вместо игроков пришлось руководству клуба. Президент «Локо» Илья Геркус пытался сохранять оптимизм, но остался недоволен пенальти, назначенным в ворота красно-зелёных.

«Голов нет, но у нас были перекладины. Мы хорошо играли сегодня, вы же видели. Проверили себя, провели хороший матч. Пенальти был формально, но давать такие пенальти в каждой игре не стоит. Что касается поддержки, то у нас на каждом домашнем матче отличная поддержка. Пожелаю болельщикам благополучно добраться домой, они молодцы, мы это очень ценим. Настрой на победу сегодня не подорван, команда борется за чемпионство. Немного терпения — и всё будет», — заявил Геркус.

А председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков предпочёл не отвечать на вопрос о пенальти и призвал не винить за грубую ошибку Пейчиновича.

«Всё бывает — это спорт, будем бороться дальше. Решение арбитра по пенальти комментировать нет смысла, нужно играть. «Локомотив» отличается характером, и команда его ещё проявит. Всё впереди. Что касается Пейчиновича, то ошибки бывают у всех, а тренерский штаб сделает свои выводы. Будем готовиться к следующей игре. Матч с «Зенитом» всё покажет, а предсказывать будущее — удел экспертов. Что касается шампанского, то мы никогда ничего не заказываем, пока событие не произойдёт», — отметил Мещеряков.

Уступили «Краснодару».

Спасибо всем за поддержку! Вы – лучшие!

Увидимся 5 мая на #ЛокоЗенит. pic.twitter.com/oVMercr8uy — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 30 апреля 2018 г.

«Не было задачи лишить «Локо» чемпионства»

А вот футболисты «Краснодара» с прессой общались куда охотнее. Роман Шишкин дал большое телеинтервью. Для него матч с «Локомотивом» стал особенным, ведь воспитанник «Спартака» отыграл за железнодорожников семь лет.

«Понятно, что я какую-то часть карьеры отдал «Локомотиву», со многими ребятами сегодня увиделся. Но это перевёрнутая страница, и сейчас я игрок «Краснодара». Мне хочется добиваться каких-то целей с этой командой. Поэтому очень рад, что мы выиграли. Не было цели — лишить «Локомотив» чемпионства. У нас была задача выиграть. Будем стараться одержать победы и в двух оставшихся матчах. Дальше будем смотреть, как сыграют соперники в борьбе за путёвки в Лигу чемпионов. Понятно, что хочется туда попасть», — сказал Шишкин в эфире программы «8-16».

Опытный футболист рассказал, как изменились тренировки команды после прихода Мусаева.

«Почему при Мусаеве стали обыгрывать лидеров? Смена тренера всегда несёт эмоциональный подъём. Нашему штабу очень понравилось, как мы работали, готовясь к этому матчу. По игре это было видно. Тренировки немного изменились, теперь мы стали больше внимания уделять соперникам при подготовке к матчам. Каждый понимает, что ему нужно делать на футбольном поле. Думаю, в следующем сезоне мы должны только прибавлять», — пообещал Шишкин.

В свою очередь голкипер «Краснодара» Андрей Синицын, проведший отличный матч, поблагодарил за поддержку болельщиков.

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«Впереди две игры. Посмотрим, заявка ли это на попадание в Лигу чемпионов. Задача у нас была победить, а не помешать «Локомотиву» стать чемпионом. Сегодня отлично проявили себя наши болельщики. Вначале фанаты гостей их перекрикивали, но затем уже наших стало лучше слышно. Спасибо им за это», — отметил вратарь.

Хороший матч провёл и центральный защитник «Краснодара» Андреас Гранквист, который вместе с Александром Мартыновичем ничего не позволил создать нападающим соперника — Джефферсону Фарфану и Ари, права на которого до сих пор принадлежат «быкам».

«Первый тайм получился для нас неплохим. Мы владели мячом, играли в атаку. «Локомотив» пытался поймать нас на контрвыпадах, но мы надёжно сыграли в обороне. Во втором тайме тоже играли неплохо, противник был опаснее. Но после того как мы забили два мяча, железнодорожники пошли вперёд. Нам было трудно, но мы справились. Дали им создать всего три-четыре момента. Знали, что Ари выйдет в основе. Мы были готовы, разбирали это на теории. Его сильные стороны мы знаем, ведь долго играли вместе», — прокомментировал ход матча швед.

Футболист также пообещал, что «Краснодар» до последнего будет сражаться за медали и путёвку в Лигу чемпионов.

«Локомотив» может стать чемпионом в этом сезоне, но не сегодня. Мы бы им не позволили. Мы сыграли лучше. Обязаны выигрывать оставшиеся два матча. Место в Лиге Европы у нас в кармане, но хочется попасть в Лигу чемпионов. Будем надеяться и на осечки «Зенита» и ЦСКА», — добавил Гранквист.

А вот левый защитник команды Кристиан Рамирес, напротив, отказался говорить на тему Лиги чемпионов, видимо, чтобы не сглазить себя и партнёров.

«Да, мы знали, что это будет очень тяжёлый матч, мы всю неделю к нему готовились. Выиграли за счёт командных действий, против нас сложно сражаться. Ощущалось, что играли против лидера, но у нас хорошая команда, мы играли на уровне. Впереди два матча, и пока рано говорить о Лиге чемпионов», — заявил футболист.