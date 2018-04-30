Президент «Локомотива» Геркус высказал своё мнение по поводу назначенного пенальти в матче с «Краснодаром»

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Президент московского «Локомотива» Илья Геркус остался доволен игрой команды, несмотря на поражение от «Краснодара» в гостевом матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Тяжёлая игра. Три момента, голы, перекладина, ещё моменты. Но это футбол. Мы хорошо играли, вы видели. Результат будет, но чуть позже», — цитирует Геркуса Sport24.

Президент также высказал своё мнение по поводу назначенного пенальти в ворота «Локомотива» за фол Антона Миранчука на Сергее Петрове.

«Давать такие пенальти можно в каждой игре. Формально повод был», — заявил Геркус.

Ранее коммерческий директор футбольного клуба «Локомотив» Игорь Смирнов отметил увеличение числа болельщиков в течение сезона-2017/18.

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