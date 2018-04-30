Коммерческий директор «Локомотива» отметил прирост болельщиков в течение нынешнего сезона

Коммерческий директор футбольного клуба «Локомотив» Игорь Смирнов отметил увеличение числа болельщиков в течение сезона-2017/18.

«В течение сезона мы отмечаем положительную динамику прироста болельщиков. На одни только предматчевые мероприятия приходят от 1500 человек, раньше их были сотни. Но останавливаться на достигнутом не собираемся. Наша цель — полная заполняемость трибун на всех матчах», — заявил Смирнов в беседе с RT.

Ранее он раскрыл секрет подготовки к домашнему матчу 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги с санкт-петербургским «Зенитом».