Коммерческий директор «Локомотива» отметил прирост болельщиков в течение нынешнего сезона

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Коммерческий директор футбольного клуба «Локомотив» Игорь Смирнов отметил увеличение числа болельщиков в течение сезона-2017/18.
Коммерческий директор «Локомотива» отметил прирост болельщиков в течение нынешнего сезона
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«В течение сезона мы отмечаем положительную динамику прироста болельщиков. На одни только предматчевые мероприятия приходят от 1500 человек, раньше их были сотни. Но останавливаться на достигнутом не собираемся. Наша цель — полная заполняемость трибун на всех матчах», — заявил Смирнов в беседе с RT.

Ранее он раскрыл секрет подготовки к домашнему матчу 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги с санкт-петербургским «Зенитом».

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