L’One даст концерт перед матчем 29-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Зенит»

Коммерческий директор футбольного клуба «Локомотив» Игорь Смирнов раскрыл секрет подготовки к домашнему матчу 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

«Матчу с «Зенитом» уделим особое внимание. Традиционно готовим развлекательную программу, но в этот день она будет особенно эмоциональной. Открою небольшой секрет: перед матчем на площади пройдёт большой концерт поклонника нашего клуба рэпера L’One. Билеты на игру ещё остаются: это три гостевых сектора и отдельно взятые билеты на северные и западные трибуны, но, по нашим прогнозам, они будут выкуплены в ближайшие дни», — сказал Смирнов в разговоре с RT.

В случае победы над «Зенитом» железнодорожники могут стать чемпионами России по футболу впервые с 2004 года.

Ранее Смирнов рассказал, как прошла трансляция гостевого матча 28-го тура РФПЛ с «Краснодаром» на большом экране на территории «РЖД Арены» в Черкизове.