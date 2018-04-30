В «Локомотиве» рассказали, как прошла трансляция матча с «Краснодаром» на большом экране на «РЖД Арене»

Коммерческий директор футбольного клуба «Локомотив» Игорь Смирнов рассказал, как прошла трансляция гостевого матча 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Краснодаром» на большом экране на территории «РЖД Арены» в Черкизове.

«По данным контрольно-распределительных служб, на площадь возле стадиона пришли около 1900 болельщиков. Это очень хорошее число, ведь первоначально мы ожидали около 2 тыс. болельщиков. Это именно то, на что мы рассчитывали. Мы сочли правильным дать возможность болельщикам, которые не смогли отправиться в Краснодар, посмотреть матч. На наш взгляд, это очень верное решение», — заявил Смирнов в беседе с RT.

Он также отметил, что организаторы не переживали из-за возможных беспорядков.

«Беспорядков мы не боялись, ведь образ поклонников нашего клуба положительный — они не отличаются агрессией. К тому же сценарная программа была запланирована на позитивный лад. Безусловно, результат игры расстроил и сказался на программе, но в остальном всё прошло отлично», — рассказал Смирнов.

Ранее сообщалось, что около 2 тыс. зрителей смотрели прямую трансляцию «Краснодар» — «Локомотив» в Черкизове.