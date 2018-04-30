Надежда для «Зенита» и ЦСКА: дубль Смолова принёс «Краснодару» победу над «Локомотивом»

В домашнем матче 28-го тура РФПЛ «Краснодар» обыграл «Локомотив» благодаря дублю Фёдора Смолова и вернулся в борьбу за медали и путёвку в Лигу чемпионов. Кроме того, поражение железнодорожников сохранило надежды «Спартака» и ЦСКА на чемпионство. Между тем «Локомотив», который мог досрочно завоевать титул, теперь должен набрать два очка в оставшихся двух матчах.

Аншлаг на стадионе, битва на поле

После ничьей в матче «Зенита» и ЦСКА и победы «Спартака» над «Амкаром» стало понятно, что «Локомотиву» для чемпионства достаточно набрать в оставшихся турах всего два очка. Таким образом, победа в Краснодаре гарантировала бы железнодорожникам титул за два тура до финиша. Ради возможности воочию увидеть потенциальный «золотой» успех в город приехали несколько тысяч болельщиков «Локо». За несколько дней до матча они выкупили всю гостевую квоту на стадион — 3400 билетов. А для тех, кто в Краснодар не поехал, клуб устроил трансляцию игры на «РЖД Арене».

Высок был спрос на билеты и среди местных болельщиков. В результате стадион был заполнен до отказа.

В виду увеличения количества VIP-мест на нашем стадионе сегодня на матч попадут на 76 счастливчиков больше! 😉 Теперь вместимость нашей арены - 34 055 мест. И у нас - SOLD OUT! 👉 Абсолютно все билеты на матч #КраснодарЛокомотив проданы!



Ждем 🔥🔥🔥 поддержки! pic.twitter.com/0EveyLKd4E — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 30 апреля 2018 г.

При поддержке домашних трибун хозяева с первых минут бросились в атаку. Понять подопечных Мурада Мусаева несложно, ведь для того, чтобы не потерять все шансы на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона, им была необходима победа.

«Локомотив» в излюбленной манере действовал вторым номером, уповая на быстрые контратаки. Подхватить мяч на чужой половине поля всегда были готовы братья Миранчук, Джефферсон Фарфан и Ари, права на которого до сих пор принадлежат «Краснодару». Впрочем, за весь первый тайм железнодорожники не создали ни одного по-настоящему опасного момента у ворот Андрея Синицына.

«Краснодар» же отметился одним. Перед самым перерывом Вандерсон прекрасной передачей разрезал всю оборону гостей и вывел вернувшегося в состав после дисквалификации Фёдора Смолова один на один с Маринато Гилерме. Однако форварду пришлось тянуться к мячу, и голкипер «Локо» спас свою команду.

Пожалуй, это был единственный эпизод в первом тайме, когда защитники железнодорожников грубо ошиблись. В остальном они действовали собранно. Даже теряя позицию, они компенсировали это самоотверженностью. Особенно хорош был Соломон Кверквелия, который выиграл всю борьбу и вынуждал футболистов «Краснодара» регулярно смещаться на левый фланг, где были активны Вандерсон и Кристиан Рамирес. Противоположным краем хозяева не атаковали вовсе. Сергей Петров предпочитал не рисковать, так как в обороне противостоял быстрому Фарфану. Виктор Классон же регулярно уходил в центр.

Роковые три минуты для «Локо»

После перерыва характер игры не изменился. Команды действовали осторожно, понимая, что любая ошибка может стать роковой и что игра во многом идёт до первого гола. Однако по истечении часа с начала матча футболисты стали смелее.

Первыми пару опаснейших моментов создали гости. Сначала Антон Миранчук на углу штрафной ушёл от Петрова и пробил в дальний угол — «Краснодар» спасла штанга. А спустя несколько минут Андрей Синицын успел сложиться и вытащить мяч из ближнего угла после сильного выстрела Алексея Миранчука из-за пределов штрафной.

Роковой для железнодорожников стала 66-я минута. Петров едва ли не впервые в матче забежал в штрафную, а державший его Антон Миранчук явно оказался к этому не готов. Пытаясь остановить прорыв Сергея, полузащитник «Локо» схватил его за футболку. Петров мгновенно упал, а судья Михаил Вилков без раздумий указал на точку. Смолов безукоризненно реализовал пенальти, хотя Гилерме и угадал направление полёта мяча.

Но не успела игра возобновиться, как гости сумели забить второй гол. До того действовавшие идеально Кверквелия и Пейчинович устроили перепасовку у собственной штрафной, и в итоге серб подарил мяч Смолову. Фёдор вырвался на рандеву с Гилерме, попытался перебросить его, но голкипер свою команду спас. Тем не менее нападающий оказался первым на добивании и с довольно острого угла отправил снаряд точно в цель с рикошетом от дальней штанги.

Так вернувшийся в строй Смолов стал главным героем матча, хотя порой казалось, что он ничего не может поделать с обороной соперника. Попутно Смолов прервал сухую серию в матчах РФПЛ, длившуюся с 3 марта, и догнал Квинси Промеса в гонке бомбардиров чемпионата.

«Локомотив» оправиться от такого удара уже не сумел. Гости по инерции пытались атаковать, на поле вышел испытывающий проблемы со здоровьем Мануэл Фернандеш. Однако распечатать ворота Синицына железнодорожникам так и не удалось.

Несколько тысяч болельщиков «Локо», которые приехали в Краснодар, чтобы отпраздновать досрочное чемпионство своей любимой команды, вынуждены будут вернуться домой ни с чем. Подопечных Сёмина близость золота, кажется, сбила с толку. В последних трёх матчах красно-зелёные набрали всего два очка и не забили ни одного мяча. Если бы не «Спартак», проигравший в чемпионате дважды подряд, чемпионская гонка давно могла бы начаться с новой силой, и даже сейчас у красно-белых есть вполне осязаемые шансы на титул.

Сохраняются они и у ЦСКА, но армейцам требуется не только одержать две победы в двух последних турах, но и надеяться на два поражения «Локо» и осечку «Спартака».

«Краснодар» же вернулся в борьбу за медали и путёвку в Лигу чемпионов. Команда по очкам сравнялась с «Зенитом» и всего на два балла отстаёт от третьего места. Под руководством Мусаева «быки» в четырёх матчах одержали три победы. Судя по всему, рокировка на тренерском мостике произвела должный эффект.