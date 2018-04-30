Сёмин: есть определённое волнение из-за лидерства

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Хороший был матч, за исключением этих двух минут. Совсем не обязательные две ошибки, которые повлияли на результат. На мой взгляд, матч шёл до гола, и так получилось, что мы пропустили», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол». 

Наставник «железнодорожников» призвал игроков успокоиться и начинать готовиться к матчу 29-го тура РФПЛ с санкт-петербургским «Зенитом». Он также высказал своё мнение, почему команда не может забить третий матч подряд.

«В атаке много игроков, но прицел сбился. Я думаю, не хватает агрессии в конечной стадии. Всё разыгрывается достаточно неплохо до ворот, игроки же не потеряли квалификацию. Но агрессии не хватает. Есть определённое волнение из-за лидерства. Всё решают два оставшихся матча», — заявил Сёмин.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Мурад Мусаев высказал своё мнение насчёт победы над московским «Локомотивом» в матче 28-го тура РФПЛ.

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