И. о. главного тренера «Краснодара» Мусаев: матч с «Зенитом» был сложнее, чем с «Локомотивом»

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Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Мурад Мусаев высказал своё мнение насчёт победы над московским «Локомотивом» в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Игра с «Зенитом» в Питере мне показалась сложнее, но и сегодняшний матч тоже потребовал огромных усилий, чтобы добиться победы. Первый тайм получился отличным по содержанию, по тому, как всё проходило на высоких скоростях», — заявил Мусаев в эфире телеканала «Наш футбол».

Он также раскрыл секрет положительного для «Краснодара» результата в матче с «Локомотивом».

«Понимали, что можем извлечь выгоду при игре на фланге, поскольку оба защитника «Локомотива» — это бывшие нападающие. В принципе, это и принесло нам победу. Сергей Петров заработал пенальти», — сказал Мусаев.

Ранее дубль Фёдора Смолова не позволил «Локомотиву» оформить чемпионство РФПЛ в матче с «Краснодаром».

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