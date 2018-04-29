Каррера объяснил, почему Глушаков не играл в матче с «Амкаром»

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Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера объяснил, почему капитан команды Денис Глушаков не играл в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с пермским «Амкаром».

«В четверг на тренировке Глушаков получил ушиб колена, столкнувшись с Мельгарехо. В пятницу не тренировался. В субботу колено у него всё ещё болело. Исходя ещё и из факта синтетики в Перми, я предпочёл оставить его в Москве тренироваться индивидуально», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что Никола Максимович и Зе Луиш получили травмы в матче с «Амкаром». Срок их восстановления пока неизвестен.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера после победы над пермским «Амкаром» заявил, что у команды остались силы на концовку чемпионата РФПЛ.

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