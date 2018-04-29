Каррера: футболисты «Спартака» хотят доказать, что являются чемпионами России

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Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера после победы над пермским «Амкаром» заявил, что у команды остались силы на концовку чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Силы на конец чемпионата, конечно же, у нас остались. Наши игроки по-прежнему хотят доказать, что «Спартак» всё ещё является чемпионом, и провести как можно лучше оставшиеся матчи», — приводит слова Карреры «Спорт-Экспресс».

Он не считает, что «Спартаку» станет легче в психологическом плане.

«Давление всегда присутствует. Сегодня мы победили, но ещё ничего не совершили. Мы пока не вторые. А давление — это часть футбола, никуда от него не деться», — сказал Каррера.

Ранее «Спартак» переиграл «Амкар» и поднялся на второе место в РФПЛ.

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