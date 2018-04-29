Тульский «Арсенал» обратил внимание Салаха на гол Берхамова
«Мохаммед, ты видел это?» — написала пресс-служба тульского клуба в своём Twitter.
@MoSalah Mohammed, have you seen this? 😱🔝⚽️ #ArsenalTulapic.twitter.com/T59eT1lpRC— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 29 апреля 2018 г.
Салах в текущем сезоне забил 46 мячейво всех турнирах, преимущественно с левой ноги.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах действует в национальной команде Египта иначе, чем в клубе.