Тульский «Арсенал» обратил внимание Салаха на гол Берхамова

Пресс-служба тульского «Арсенала» обратилась к нападающему «Ливерпуля» Мохаммеду Салаху по поводу гола Кантемира Берхамова в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги с махачкалинским «Анжи».

«Мохаммед, ты видел это?» — написала пресс-служба тульского клуба в своём Twitter. @MoSalah Mohammed, have you seen this? 😱🔝⚽️ #ArsenalTulapic.twitter.com/T59eT1lpRC — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 29 апреля 2018 г. Салах в текущем сезоне забил 46 мячейво всех турнирах, преимущественно с левой ноги. Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах действует в национальной команде Египта иначе, чем в клубе.