Тульский «Арсенал» обратил внимание Салаха на гол Берхамова

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Пресс-служба тульского «Арсенала» обратилась к нападающему «Ливерпуля» Мохаммеду Салаху по поводу гола Кантемира Берхамова в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги с махачкалинским «Анжи».

«Мохаммед, ты видел это?» — написала пресс-служба тульского клуба в своём Twitter.

Салах в текущем сезоне забил 46 мячейво всех турнирах, преимущественно с левой ноги.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах действует в национальной команде Египта иначе, чем в клубе.

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