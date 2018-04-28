Черчесов объяснил разницу между Салахом в «Ливерпуле» и сборной Египта

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах действует в сборной Египта иначе, чем в клубе.

«Чуть по-другому. У главного тренера сборной Египта Эктора Купера немного другой футбол. И дело не в том, что в «Ливерпуле» Салаха часто освобождают от оборонительных функций. Вопрос в том, с какой скоростью ему доставляют мяч. В сборной Египта он получает его на секунду позже, чем в «Ливерпуле». Это мгновение решает очень многое на таком уровне», — цитирует Черчесова kp.ru.

Он также согласился с мнением, что Салах на данный момент является лучшим футболистом в мире.

Напомним, что Египет является соперником сборной России по групповому этапу чемпионата мира 2018 года.

Ранее Черчесов рассказал о расширенном составе сборной России.