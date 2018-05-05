«Уверен, сборная России доберётся до 1/8 финала ЧМ»: Иванович о мундиале, стадионе в Петербурге и таланте Дзюбы

Сборная России по футболу решит поставленную задачу и преодолеет групповой этап домашнего ЧМ, несмотря на кадровые проблемы. Такое мнение в интервью RT выразил защитник «Зенита» и сборной Сербии Бранислав Иванович. Футболист уверен, что команда Станислава Черчесова найдёт управу на Мохаммеда Салаха, а Артём Дзюба будет не лишним в итоговой заявке на мундиаль. Кроме того, победитель Лиги чемпионов назвал Санкт-Петербург лучшим городом в стране, а стадион на Крестовском острове — грандиозным. Он также рассказал, когда планирует завершить карьеру.

«За «Зенит» и «Локомотив» играли два разных Ивановича»

— Вы вернулись в Россию с мечтой стать чемпионом страны. Сейчас этот титул в очном споре с «Зенитом» может завоевать ваша бывшая команда…

— Может, но мы — «Зенит» и никогда не сдаёмся. Будем бороться до конца, хотя, откровенно говоря, шансы у нас небольшие. Да, сезон сложился так, что биться за первое место мы не смогли, но победа в двух оставшихся матчах станет отличным заделом на следующий сезон. Вы же сами знаете, как всё получилось — новая команда, неопытная. Для становления такого коллектива всегда нужно время. Но в любом случае и в этом году мы постараемся доказать, что способны выигрывать в любой ситуации.

— И всё-таки «Локомотив» вам не чужд. Что скажете о главном тренере железнодорожников Юрии Сёмине, под руководством которого вы играли за красно-зелёных? Многие не верили в возрастного специалиста.

— Юрий Павлович создан для «Локомотива», как Алекс Фергюсон — для «Манчестер Юнайтед», а Арсен Венгер — для «Арсенала». За 30 лет в клубе он выработал свою собственную тактику, своё видение игры. Кроме того, бывшие игроки всегда находятся рядом с командой, помогают ей. В клубе создана подходящая атмосфера. Поэтому «Локомотив» находится на своём месте благодаря Сёмину. За это болельщики любят и уважают его, а он, в свою очередь, — их.

— Учитывая результаты «Локомотива» и «Зенита», нет ли у вас обиды, что вернулись в Россию, но не в свою некогда родную команду?

— Много думал над этим. Но в результате решил для себя, что в «Локомотиве» и в «Зените» играли два разных человека, два разных футболиста. В первом случае мне было всего 22 года — молодой, неопытный, без семьи. Сейчас жизнь кардинально поменялась. Конечно, у «Зенита» достаточно специфические болельщики, потому что в таком большом городе есть только одна команда, которую абсолютно все любят и поддерживают. И это очень хорошо как для клуба, так и для города. Поэтому каждый новичок, который подписывает контракт с клубом, должен к этому привыкнуть.

Бранислав Иванович: Юрий Сёмин создан для «Локомотива»

— И всё же, когда вы возвращались, многие болельщики говорили, что вы уже не тот, что были 10 лет назад, растеряли свои лучшие качества. Хочется доказать таким поклонникам, что они не правы?

— Нет, каждый футболист должен сравнивать себя только с самим собой. Поэтому именно спортсмен мотивирует себя сам на достижение новых результатов и улучшение своей игры. Конечно, если цель достигнута, расположение болельщиков — награда за труды. Но для этого нужно работать и выкладываться на поле каждый день.

— Но вы вернулись в чемпионат России после Англии и спокойно могли позволить себе играть не в полную силу. Чем же вы мотивируете себя после стольких лет карьеры?

— Я считаю, что любой человек каждый день должен находить мотивацию, ведь с нами постоянно происходит что-то новое. Для игрока с большим опытом самое важное — не позорить себя слабой игрой. А для этого необходимо много тренироваться, качественно готовиться к играм. Поэтому чем старше футболист становится, тем больше его желание оставаться в форме.

— Видите ли вы себя через несколько лет на скамейке, но уже в качестве тренера?

— В моём возрасте любой футболист уже начинает задумываться о своём будущем, кем он может стать. И у каждого из нас иногда проскальзывает мысль о том, что он хочет и может стать тренером. Лично я пока сконцентрирован исключительно на игре. И пока точно не могу сказать, сколько лет продлится моя карьера. Но я точно знаю, что тренерская работа очень ответственная и тяжёлая. Она отличается от работы футболиста, поэтому к этому выбору надо относиться серьёзно, учиться, набираться опыта. Чтобы стать хорошим тренером, нужно уметь анализировать, следить за последними методиками. Поэтому когда закончу карьеру футболиста, тогда и буду думать.

— Но вам уже 34 года. На сколько ещё хватит сил?

— Знаете, ведь я на профессиональном уровне начал играть достаточно поздно по нынешним меркам. Считался молодым футболистом, когда приехал в Россию. А сейчас в командах на поле выходят 17-летние. Футбол изменился, поэтому трудно что-то спрогнозировать. В моём возрасте одна травма, одна неудачная тренировка может стоить слишком дорого. Но я надеюсь, что буду играть ещё несколько лет, однако некоторые вещи от меня не зависят. Но желание играть у меня есть, и я готов отдать ему себя полностью.

© Евгений Асмолов / ФК «Зенит»

«Стадион «Санкт-Петербург» не сможет вместить всех желающих увидеть матчи ЧМ»

— Не могу не спросить о стадионе. «Крестовский» вас вдохновляет?

— Честно говоря, мне сложно описать словами то, что я чувствовал, когда впервые выходил на газон. Нам очень повезло, что в Петербурге появился столь грандиозный стадион.

— Он очень большой, не находите? Удаётся разглядеть что-то на трибунах?

— Нет, когда играю, я настолько сконцентрирован на ходе матча, что не смотрю на трибуны. Даже баннеров не замечаю, хотя они у нас очень красивые. Всё это я вижу уже после игры на фотографиях.

— А что скажете о качестве газона? Во время Кубка конфедераций Криштиану Роналду был недоволен его состоянием.

— Конечно, в прошлом году поле не было готово на 100%, так как после открытия стадиона ему всегда нужно некоторое время. Но сейчас газон прекрасно выглядит, на нём очень удобно играть, и я думаю, что любого футболиста в мире он устроит.

— Давайте поговорим о вашем месте на этом стадионе. В раздевалке вы сидите отдельно от всей команды, да ещё и в углу. Почему?

— (Смеётся.) Я задал тот же вопрос администраторам, когда первый раз зашёл в раздевалку. Наверное, это из-за того, что я был новичком на тот момент, но мне обещали выделить другое место, чуть лучше.

Бранислав Иванович показал RT своё место в раздевалке ФК «Зенит»

— А места на скамейке запасных тоже расписаны?

— Не люблю говорить про скамейки запасных, так как ни один футболист не любит на них находиться.

— А вы любите стадион в спокойном состоянии, когда на нём отсутствуют зрители?

— Да, даже тогда, когда никого нет на трибунах, я всегда представляю, что он заполнен, команда выигрывает и все празднуют победу. Стадионы всегда вызывают во мне непередаваемые эмоции.

— Вашей домашней арене вскоре принимать матчи чемпионата мира, в том числе полуфинал и игру за третье место. Соберётся аншлаг?

— Конечно. Думаю, желающих воочию наблюдать за полуфиналом будет в два, а то и в три раза больше, чем вмещает стадион. Поэтому 10 и 14 июля здесь многие будут спрашивать лишний билетик.

— Болельщикам из других стран понравится в Санкт-Петербурге?

— Лично для меня это самый красивый город из тех, что я видел в России. Летом будет ещё лучше. Это особенное место, и любой человек, который сюда приедет, это почувствует.

— У вас есть любимые места в Питере?

— К сожалению, у меня пока было не так много свободного времени, но я уже побывал в Петергофе и Эрмитаже. Стадион также является одной из достопримечательностей Петербурга.

— Много ли в Санкт-Петербурге мест, где серб может почувствовать себя как дома, отведать национальную кухню?

— Я думаю, они есть в каждом городе. Любой серб в России чувствует себя как дома. Мы очень близки по духу, и мне это действительно нравится.

— Соотечественники звонят вам, интересуются мнением о городах и стадионах?

— Конечно! Весь мир хочет приехать в Россию, чтобы посмотреть футбол. И жители Сербии — не исключение. В основном все спрашивают про билеты, потому что квоты очень небольшие. Но я думаю, что с этим проблем не будет. Конечно, все желающие на стадионе не поместятся, но организаторы постараются сделать всё возможное, чтобы угодить.

— А что скажете насчёт их безопасности? Наши западные коллеги нагнетают обстановку: пишут про агрессию русских болельщиков, про негатив на трибунах, про опасности, которые подстерегают всех, кто решится сюда приехать. Вам было когда-нибудь страшно в России?

— Как футболист я никогда не чувствовал никакой опасности. Конечно, принцип честной игры необходим как на поле, так и на трибунах. Все должны знать свои границы, но футбол — это страсть, мы играем ради болельщиков, без которых игра потеряет смысл. Я думаю, что чемпионат мира пройдёт великолепно, ни у кого не возникнет никаких проблем.

Бранислав Иванович: Санкт-Петербург — самый красивый город России

«Игнашевич и Березуцкие ещё могут помочь национальной команде»

— Вопрос к вам как к защитнику. Как обороне сборной России справиться с Мохаммедом Салахом?

— Салах сейчас находится в прекрасной форме. Возможно, на эту минуту он и вовсе сильнейший на планете. Но иногда футболисты настолько уверены в себе, что забивают такие мячи, которых они сами от себя не ожидают. Ваша сборная знает, как обороняться, поэтому я думаю, что вы сможете его остановить.

— Выходит, Салах самый опасный футболист в группе. А как же Луис Суарес?

— Это чемпионат мира, к которому в любом случае нужно очень качественно готовиться. Никто, даже самые сильные команды и игроки, не рискнут утверждать, что добьются успеха. Многие игроки сборной Уругвая близки к завершению карьеры, поэтому выступление на мундиале станет для них дополнительной мотивацией. Что касается Салаха, то он — главная звезда Египта, группы и мира на данный момент, но ему предстоит доказывать это в каждом матче.

— Перед сборной России стоит задача пробиться хотя бы в 1/8 финала. Будет ли иной результат считаться провалом?

— Я уверен, что этого не случится. Чемпионат мира — особенное событие в жизни любого футболиста. Он отличается от других соревнований тем, что здесь нечего терять, поэтому можно играть без оглядки и с душой на протяжении всего группового этапа. Конечно, без удачи здесь не обойтись, чего я и желаю сборной России. Я верю, что она покажет требуемый результат.

— Эксперты и болельщики не столь оптимистичны. Несколько лет в команду верили больше, да и результаты её были выше. Можно ли сказать, что на сборной России негативно сказалась смена поколений?

— Я не люблю говорить о возрасте, потому что за сборную должны играть лучшие футболисты страны, и неважно, 20 им лет, 30 или 40. Всё зависит от позиции и от самого человека. Например, чем старше защитник, тем у него больше опыта. Я сам делал намного больше ошибок, когда был молод. У нападающих всё по-другому. Конечно, если появляется молодой игрок, который в перспективе может стать лучшим, у него должна быть возможность проводить на поле больше времени, чем у возрастного партнёра. Но для этого ему нужно много работать, ведь шанс играть за сборную нужно заслужить.

— Исходя из вашей теории, братья Березуцкие с Игнашевичем зря отказались выступать за сборную?

— Надеюсь, что это был только их выбор. Конечно, каждый футболист сам должен решать, но я считаю, что они могут ещё помочь если не на поле, то в раздевалке. В сборной — совсем иное психологическое давление, иная подготовка к матчам. Ты чувствуешь, что представляешь свою страну, и в такие моменты совсем не лишним будет совет старшего товарища, который уже прошёл через это.

— А что вы думаете насчёт Артёма Дзюбы? Он заслужил место в сборной России?

— Это не ко мне вопрос, а к главному тренеру. У вас есть хорошие специалисты, которые следят за каждым футболистом в отдельности. Но да, я считаю, что у Артёма есть все необходимые качества для игры в сборной, однако он должен демонстрировать их как во время тренировок, так и в официальных матчах. В нынешнем состоянии он вряд ли будет лишним. К тому же у вас серьёзные проблемы в передней линии из-за травмы Александра Кокорина. Тем не менее не стоит паниковать: у сборной России есть другие футболисты, знающий и думающий тренер, вы играете при своих болельщиках — всё сложится, несмотря на трудности.

— Болельщики возлагают надежду на Фёдора Смолова и Александра Головина. В случае удачного выступления на ЧМ они могут отправиться играть в Европу. Признайтесь с высоты своего опыта, стоит ли им рисковать?

— Конечно, многое будет зависеть от самих ребят и от того, к чему они будут стремиться. Оба обладают всеми необходимыми качествами для того, чтобы заиграть на высоком уровне. Но знаете, переехать в другую страну — это значит целиком поменять всю жизнь, начать всё с нуля. Далеко не всем это даётся легко. Но Фёдору и Александру действительно стоит уехать и попробовать, причём в серьёзных клубах. Как бы ни сложилось — это опыт, который ни на что не променяешь.