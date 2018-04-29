Божович: если Кокорин по-прежнему будет травмирован, а Дзюбу в сборную так и не возьмут, для меня это будет шок

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович высказал мнение о перспективах нападающего Артёма Дзюбы получить вызов в сборную России на домашний чемпионат мира 2018 года.

«Дзюба для меня молодец. Думаю, у него есть очень большая мотивация — чемпионат мира по футболу, который будет через месяц. Если Александр Кокорин по-прежнему будет травмирован, а Артёма в сборную так и не возьмут, для меня это будет шок. Сейчас в России есть два нападающих высокого уровня: Фёдор Смолов и Дзюба», — приводит слова Божовича «Чемпионат» со ссылкой на эфир программы «После футбола».

Ранее Божович прокомментировал сообщения СМИ об интересе со стороны «Зенита».