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Божович: если Кокорин по-прежнему будет травмирован, а Дзюбу в сборную так и не возьмут, для меня это будет шок

29 апреля 2018, 23:25

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович высказал мнение о перспективах нападающего Артёма Дзюбы получить вызов в сборную России на домашний чемпионат мира 2018 года.

«Дзюба для меня молодец. Думаю, у него есть очень большая мотивация — чемпионат мира по футболу, который будет через месяц. Если Александр Кокорин по-прежнему будет травмирован, а Артёма в сборную так и не возьмут, для меня это будет шок. Сейчас в России есть два нападающих высокого уровня: Фёдор Смолов и Дзюба», — приводит слова Божовича «Чемпионат» со ссылкой на эфир программы «После футбола».

Ранее Божович прокомментировал сообщения СМИ об интересе со стороны «Зенита».

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