Божович прокомментировал сообщения СМИ об интересе со стороны «Зенита»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал упоминания в СМИ о том, что санкт-петербургский «Зенит» хочет провести с ним переговоры.

«Я что-то такое слышал, но со мной никто не разговаривал. Так что слухи слухами. Готов ли откликнуться на просьбу «Зенита»приехать на переговоры? Да, готов. Как быть не готовым!» — приводит слова Божовича «Чемпионат» со ссылкой на эфир программы «После футбола».

Ранее Михаил Боярский раскритиковал «Зенит» за ничью с ЦСКА.