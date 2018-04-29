Божович прокомментировал сообщения СМИ об интересе со стороны «Зенита»

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Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал упоминания в СМИ о том, что санкт-петербургский «Зенит» хочет провести с ним переговоры.

«Я что-то такое слышал, но со мной никто не разговаривал. Так что слухи слухами. Готов ли откликнуться на просьбу «Зенита»приехать на переговоры? Да, готов. Как быть не готовым!» — приводит слова Божовича «Чемпионат» со ссылкой на эфир программы «После футбола».

Ранее Михаил Боярский раскритиковал «Зенит» за ничью с ЦСКА.

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