Судьба чемпионства, месть Денисова и необходимость риска для Манчини: семь причин посмотреть матч «Локомотив» — «Зенит»

«Локомотив» в случае победы над «Зенитом» в 29-м туре РФПЛ гарантирует себе чемпионский титул. Воспитанник питерцев Игорь Денисов в Черкизове попытается оставить родную команду без путёвки в Лигу чемпионов, а Роберто Манчини может провести последний матч в Москве в статусе наставника сине-бело-голубых. RT рассказывает, почему следует посмотреть встречу между «Локомотивом» и «Зенитом».

«Локомотив» может стать чемпионом

Несмотря на три матча подряд без побед и забитых мячей, железнодорожники остаются главными претендентами на чемпионство. Для завоевания трофея команде достаточно в оставшихся двух турах набрать лишь два очка. Таким образом, победа над «Зенитом» гарантированно принесёт подопечным Юрия Сёмина золотые медали. РФПЛ же на всякий случай доставит кубок чемпиона страны на «РЖД Арену».

Впрочем, в случае осечек столичных ЦСКА и «Спартака» «Локомотив» может стать недосягаемым для конкурентов даже в случае поражения. Красно-белые в 29-м туре примут «Ростов», а армейцы — «Арсенал». Если железнодорожники разойдутся миром с «Зенитом», то этого будет достаточно, чтобы как минимум сбросить с хвоста ЦСКА.

«Зенит» рискует не попасть в Лигу чемпионов

Летом, когда петербуржцы потратили на трансферы €80 млн и пригласили Роберто Манчини, мало кто мог предположить, что команда по итогам сезона РФПЛ не попадёт даже в тройку, но за два тура до финиша «Зенит» к этому близок. Если сине-бело-голубые не сумеют завоевать медали, то в третьем сезоне подряд останутся без Лиги чемпионов.

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb) 3 Май 2018 в 3:56 PDT

При этом поражение в Москве практически наверняка не только лишит команду последних шансов на попадание в тройку, но и позволит играющему в Хабаровске «Краснодару» опередить конкурента на три очка перед последним туром. В случае ничьи Доменико Кришито и компании останется уповать на поражения и потери очков всех конкурентов. Только в этом случае «Зенит» может рассчитывать спасти сезон.

Геркус против бывшего клуба

Это в текущем сезоне Илья Геркус ведёт «Локомотив» к первому за 14 лет чемпионству в роли президента клуба, а начинал карьеру функционер в «Зените». Собственно, Геркус родился в Санкт-Петербурге и всегда болел за местную команду. В 2008 году он пришёл на работу в клуб, заняв должность заместителя генерального директора по экономике и финансам, а в 2011-м стал замом по стратегическому развитию.

Но в настоящий момент Геркус сосредоточен только на «Локомотиве». В преддверии матча с командой, на благо которой он трудился несколько лет, он обратился к болельщикам с эмоциональным призывом.

«Сейчас на второй план отходит то, что будет с нами потом, после этого головокружительного сезона. Он навсегда останется в нашей памяти как сезон сумасшедших надежд и — в наших силах сделать это — сумасшедшего счастья. Где-то мы упали, но обязательно поднимемся! Мы делали это не раз. Как бы тяжело ни складывалась игра, мы будем играть до самой последней секунды матча. Все вместе. Пропуская через себя каждое мгновение действа. С вашей поддержкой и в едином порыве.

Эта фантастическая команда, все до единого, уже привела нас в то место, откуда до мечты можно дотянуться рукой. С вашей поддержкой они сделают этот желанный последний шаг. Мы будем сражаться. И мы дойдём до конца! Чего бы нам это ни стоило. Мы не сдадимся и не отдадим того, что принадлежит нам по праву. Я однажды сказал, что мы устали и мы не железные. Это неправда. С вашей поддержкой мы становимся железными. Мы вынесем всё и победим!», — написал Геркус в Instagram.

Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus) 3 Май 2018 в 3:09 PDT

Денисов может подставить подножку бывшей команде

Мягко говоря, не чужой командой является «Зенит» и для капитана «Локо» Игоря Денисова. Полузащитник ворвался в основной состав питерцев в начале нулевых в компании с Александром Кержаковым, Андреем Аршавиным и другими талантливыми местными воспитанниками. Постепенно Игорь стал незаменимым на позиции опорного полузащитника.

Денисов вполне мог провести в родном клубе всю карьеру, но в 2012-м устроил демарш после того, как сине-бело-голубые приобрели Халка и Акселя Витселя. В результате уже спустя год Денисов перебрался в «Анжи», а ещё через месяц — в «Динамо». В составе новых команд Игорь провёл против «Зенита» восемь матчей, в которых не забил ни одного мяча.

Публикация от FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv) 4 Май 2018 в 4:20 PDT

Шанс Скроботова

Денисов — воспитанник «Зенита» и с недавних пор редкий футболист питерцев, проделавший путь с самых клубных низов. Поклонники сине-бело-голубых со стажем могли лишь мечтать о появлении подобного игрока, и Скроботов стал первым воспитанником «Зенита», ворвавшимся в основной состав за последние годы. Роберто Манчини сделал не так много полезного, однако именно он предоставил первый шанс Илье.

В игре с «Арсеналом» Манчини вовсе выпустил центрального защитника в основном составе, но уже спустя 20 минут посадил его обратно на скамейку запасных. Если бы не травмы основных исполнителей, молодой футболист, ещё не закончивший школу, вряд ли бы вообще получил свой шанс, но тяжёлое повреждение Эмануэля Мамманы открыло Скроботову дорогу в основу.

В последнем матче РФПЛ с ЦСКА Илья остался в запасе, но Бранислав Иванович получил травму. Казалось, что серб выпадет из обоймы на долгое время, однако худшие опасения не подтвердились — опытный защитник получил растяжение задней мышцы бедра. Зато именно его может заменить в основе в важнейшей игре с «Локо» Скроботов.

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb) 18 Апр 2018 в 12:00 PDT

Риск «Зенита»

С другой стороны, многое зависит от того, какую тактическую схему выберет на игру Манчини. В последних матчах итальянец сделал ставку на надёжность и выпускал в центре обороны сразу трёх человек.

Впрочем, в игре с ЦСКА в центре сыграли Иванович и Миха Мевля, а по флангам — Доменико Кришито, который летом вернётся в «Дженоа», и Игорь Смольников. Когда травму получил серб, его место на поле занял опытнейший Юрий Жирков. При этом экс-защитник «Челси» сместился на левый фланг обороны, а Кришито занял хорошо знакомую ему позицию в центре.

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Если же Манчини решит рискнуть, а он обязан это делать в сложившейся ситуации, то в атаке «Зенит» наверняка будет действовать в три форварда, и компанию Антону Заболотному по флангам составят два аргентинца — Себастьян Дриусси и Эмилиано Ригони. Терять итальянскому специалисту нечего, поэтому мы наверняка увидим тактическую схему с тремя нападающими «Зенита».

Последний матч Манчини в «Зените» и новый контракт Сёмина

Мало того: данный матч может оказаться последним в Москве для Манчини. Ни для кого не секрет, что летом тренер может возглавить сборную Италии. Собственно, по последней информации, до 20 мая может быть объявлено о назначении специалиста на пост руководителя национальной команды.

Первоначально также говорилось, что в «Зените» остались недовольны подобной рокировкой и собираются подать в суд на итальянца, но в итоге появилась информация, свидетельствующая об обратном. Так или иначе в судьбоносном матче с «Зенитом» Манчини может попрощаться со столицей.

Зато в «Локомотиве» подобных проблем нет. Буквально накануне матча с питерцами появилась информация о продлении контракта Юрия Сёмина с клубом на один год с возможностью пролонгирования в случае приемлемых результатов.

«Разумеется, это важное событие для меня. Мы обязательно поговорим о будущем команды, но чуть позже. Сейчас все мысли связаны с предстоящим матчем», — приводит слова Сёмина пресс-служба клуба.