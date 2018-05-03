СМИ: «Зенит» не будет подавать в суд на Федерацию футбола Италии

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Информация о том, что руководство санкт-петербургского «Зенита» намерено подать в суд на Федерацию футбола Италии (FIGC), не соответствует действительности.

Об этом сообщает «Чемпионат».  

Ранее итальянские СМИ сообщили о том, что «Зенит» подаст в суд на FIGC из-за переговоров с главным тренером команды Роберто Манчини о назначении того на пост наставника сборной Италии и будет требовать компенсацию.

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