СМИ: «Зенит» не будет подавать в суд на Федерацию футбола Италии

Информация о том, что руководство санкт-петербургского «Зенита» намерено подать в суд на Федерацию футбола Италии (FIGC), не соответствует действительности.

Об этом сообщает «Чемпионат». Ранее итальянские СМИ сообщили о том, что «Зенит» подаст в суд на FIGC из-за переговоров с главным тренером команды Роберто Манчини о назначении того на пост наставника сборной Италии и будет требовать компенсацию.