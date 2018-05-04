«Локомотив» объявил о продлении контракта с Сёминым

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Пресс-служба московского «Локомотива» официально объявила о продлении контракта с главным тренером команды Юрием Сёминым.

Новое соглашение с 70-летним специалистом рассчитано на один год с возможностью продления ещё на год.

Ранее сообщалось, что все билеты на матч 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между московским «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом» проданы.

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