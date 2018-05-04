«Локомотив» объявил о продлении контракта с Сёминым

Пресс-служба московского «Локомотива» официально объявила о продлении контракта с главным тренером команды Юрием Сёминым.

Новое соглашение с 70-летним специалистом рассчитано на один год с возможностью продления ещё на год.

Очень хорошие новости!



Наш клуб продлил контракт с главным тренером! Юрий Палыч подписал новое соглашение с «Локомотивом» по схеме 1+1. Пятница стала ещё лучше, ведь правда?



Все подробности – совсем скоро! pic.twitter.com/5Rbm55ulQ8 — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 4 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что все билеты на матч 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между московским «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом» проданы.