«Локомотив» объявил о продлении контракта с Сёминым
Новое соглашение с 70-летним специалистом рассчитано на один год с возможностью продления ещё на год.
Очень хорошие новости!— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 4 мая 2018 г.
Наш клуб продлил контракт с главным тренером! Юрий Палыч подписал новое соглашение с «Локомотивом» по схеме 1+1. Пятница стала ещё лучше, ведь правда?
Все подробности – совсем скоро! pic.twitter.com/5Rbm55ulQ8
Ранее сообщалось, что все билеты на матч 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между московским «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом» проданы.