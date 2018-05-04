Все билеты на футбольный матч «Локомотив» — «Зенит» проданы
«По положению на 12:00 сегодняшнего дня все билеты на матч «Локомотив» — «Зенит» проданы, аншлаг обеспечен. Обращаемся к болельщикам: приходите на стадион заблаговременно, вас ждёт интересная предматчевая программа», — сообщает «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу железнодорожников.
Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 5 мая на «РЖД-Арене», которая вмещает более 27 тыс. человек. Начало — в 16:30 мск.
Победа в этом матче принесёт «Локомотиву» чемпионство РФПЛ впервые за 14 лет.
Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» в ближайшее время объявит о продлении контракта с главным тренером команды Юрием Сёминым.