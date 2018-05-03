Сборная России по футболу — 2018 по версии RT: плюс Аршавин, Фернандес и Синицын, минус Ташаев, Чалов и Селихов

Андрей Аршавин забил в трёх матчах подряд за алма-атинский «Кайрат» и заменил нападающего ЦСКА Фёдора Смолова в сборной России по версии RT. Правый фланговый армейцев Марио Фернандес был «призван» в команду вместо Александра Ташаева. Голкипер «Спартака» Александр Селихов уступил место вратарю «Краснодара» Андрею Синицыну. RT следит за игрой российских футболистов и представляет свой вариант состава сборной на домашнем чемпионате мира 2018 года.

Вратари

Игорь Акинфеев (ЦСКА), Андрей Лунёв («Зенит»), Андрей Синицын («Краснодар»)

В данной рубрике мы практически не подвергаем изменениям вратарскую линию, но в рамках 28-го тура чемпионата страны сразу десять голкиперов отыграли на ноль, и все они имеют российские паспорта. Пожалуй, ярче всех себя проявил Игорь Акинфеев, но его место в сборной и без того незыблемо.

Необходимо отметить и Андрея Синицына. Заслуга вратаря в важнейшей победе «Краснодара» над «Локомотивом» очень велика. Пусть он не творил чудес, но в решающие моменты оказывался на высоте. Так, в середине первого тайма 29-летний голкипер выручил свою команду после тяжелейшего удара Алексея Миранчука низом в дальний угол. Высокому, 195-сантиметровому вратарю пришлось проявить невероятную координацию и пластичность, чтобы в доли секунды упасть на газон.

В итоге всего через две минуты «Краснодар» заработал пенальти, а затем Неманья Пейчинович подарил мяч Фёдору Смолову, и тот окончательно похоронил шансы «Локомотива» на успех.

Синицын заслуживает место в сборной также за невероятное трудолюбие и упорство. Андрей относится к категории футболистов, которые сделали себя сами. Из небольшого городка Краснокаменска, расположенного на границе с Китаем, голкипер сумел пробиться в РФПЛ и заиграл в одном из сильнейших клубов страны.

Да и в самом «Краснодаре» красную ковровую дорожку перед Синицыным никто не расстилал. Прежде чем закрепиться в основе, ему пришлось выдержать конкуренцию со стороны пришедшего из «Спартака» Андрея Диканя и купленного у «Браги» за €4 млн Станислава Крицюка. Синицын справился и теперь мечтает о чемпионате мира.

Трудно сказать, обратит ли внимание на 29-летнего вратаря Станислав Черчесов, но мы это сделали и включили голкипера в символическую сборную вместо Александра Селихова. С «Амкаром» вратарь «Спартака» также отыграл на ноль, но в некогда родной для себя Перми действовал нервозно и совершил целый ряд ошибок на выходе. Будь футболисты хозяев порасторопнее, «Спартак» мог бы остаться без победы.

Центральные защитники

Фёдор Кудряшов («Рубин»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Илья Кутепов («Спартак»), Максим Беляев («Арсенал»), Владимир Гранат («Рубин»)

Фланговые игроки

Юрий Жирков («Зенит»), Георгий Щенников (ЦСКА), Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА)

В том, что Марио Фернандес попадёт в заявку сборной на чемпионат мира, мало кто сомневается. А из команды по версии RT натурализованный бразилец выбыл лишь по причине травмы. В матче с «Зенитом» латераль армейцев был, как всегда, активен и успевал регулярно подключаться к атакам. Собственно, противоположный левый край в наступлении подопечные Виктора Гончаренко практически и не использовали.

Однако излишнее увлечение атакой не повлияло на выполнение Фернандесом прямых обязанностей. Его флангом «Зенит» тоже почти не атаковал, предпочитая смещаться направо, где заметен был Игорь Смольников, который уже находится в символической сборной.

Фернандес же выбил из неё Александра Ташаева, который в матче с «Рубином» ничем не выделялся.

Полузащитники

Антон Миранчук («Локомотив»), Александр Головин (ЦСКА), Роман Емельянов («Урал»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»), Далер Кузяев («Зенит»), Сергей Ткачёв («Арсенал»)

Нападающие

Фёдор Смолов («Краснодар»), Артём Дзюба («Арсенал»), Андрей Аршавин («Кайрат»)

Идея вернуть в сборную Андрея Аршавина, возможно, не всем придётся по душе, но она имеет право на жизнь. Во-первых, экс-капитан национальной команды здорово начал сезон в Казахстане. В семи матчах местной Премьер-лиги на его счету семь баллов за результативность (четыре мяча и три голевые передачи). Мало того, сразу два гола Андрея оказывались победными, а в недавней игре с павлодарским «Иртышом» на выезде он фактически в одиночку принёс «Кайрату» три очка. В концовке первого тайма россиянин сравнял счёт, а после перерыва отдал результативную передачу на партнёра.

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© Alexander Kulebyakin

Конечно, проводить на поле все 90 минут, да ещё и на уровне чемпионата мира, Аршавину в свои 36 лет будет непросто, но он вполне способен стать игроком подмены и выходить на поле в моменты, когда игра у сборной не клеится. Да, Андрей немолод и уже не обладает той скоростью, что раньше, но главных футбольных качеств с возрастом он не растерял и до сих пор способен отдать неожиданную острую передачу или сотворить шедевральный гол. Национальной команде такого креативщика как раз и не хватает.

К тому же появление Аршавина в сборной России гарантированно повысит к ней интерес со стороны болельщиков по всему миру, ведь Андрей до сих пор остаётся самым популярным российским футболистом. Мало кто в Европе назовёт фамилии Фёдора Смолова или Александра Головина, зато «маленького гения» многие до сих пор помнят по ярким выступлениям за «Арсенал».