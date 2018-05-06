Сёмин: никакого вклада Смородской в чемпионство нет

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал высказывания экс-президента клуба Ольги Смородской, заявившей о своей причастности к чемпионскому титулу «железнодорожников».

«Никакого её вклада нет, так и напишите. Очень тяжело всё восстанавливалось», — цитирует Сёмина «Матч ТВ»

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская, возглавлявшая клуб с 2010 по 2016 год, заявила, что причастна к чемпионству «железнодорожников» в РФПЛ.

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