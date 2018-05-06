Сёмин: никакого вклада Смородской в чемпионство нет
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал высказывания экс-президента клуба Ольги Смородской, заявившей о своей причастности к чемпионскому титулу «железнодорожников».
«Никакого её вклада нет, так и напишите. Очень тяжело всё восстанавливалось», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».
Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская, возглавлявшая клуб с 2010 по 2016 год, заявила, что причастна к чемпионству «железнодорожников» в РФПЛ.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube