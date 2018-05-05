Экс-президент «Локомотива» Смородская считает, что причастна к чемпионству бывшего клуба в РФПЛ

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская, возглавлявшая клуб с 2010 по 2016 год, считает, что причастна к чемпионству железнодорожников в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

«Да. Я считаю, что моя причастность к этому тоже есть», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Она также поздравила через издание главного тренера команды Юрия Сёмина, добавив, что не будет поздравлять его лично.

«Я звонить не буду ему. У нас не те отношения, чтобы я делала личный звонок», — сказала Смородская.

Ранее  первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян заявил, что московский «Локомотив» абсолютно заслуженно стал чемпионом России по футболу.

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