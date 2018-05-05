Симонян: «Локомотив» по праву стал чемпионом России по футболу

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян считает, что московский «Локомотив» абсолютно заслуженно стал чемпионом России по футболу.

«Локомотив» по праву стал чемпионом. Двух мнений быть не может. Поэтому от всей души поздравляю Юрия Павловича Сёмина. У команды была поставлена игра», — цитирует Симоняна Sport24.

Он также ответил на вопрос, впечатляет ли работа главного тренера Юрия Сёмина, который привёл «Локомотив» к чемпионству впервые за 14 лет.

«Как она может не впечатлять, учитывая то, как долго «Локомотив» не был чемпионом. Наивно даже об этом говорить! Команда Сёмина лучшая, и на этом всё», — сказал Симонян.

Ранее сообщалось, что Сёмин повторил достижение Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого, трижды победив в чемпионате России с одним клубом.