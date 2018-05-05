Сёмин повторил достижение Газзаева и Слуцкого, трижды победив в чемпионате России с одним клубом

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Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин третий раз в карьере привёл московский коллектив к победе в чемпионате России по футболу.

Ранее «железнодорожники» под его руководством завоёвывали золотые медали отечественного чемпионата в 2002 и 2004 годах.

Таким образом Сёмин стал четвёртым специалистом, которому удалось трижды выиграть чемпионат России с одним клубом. Он сравнялся с Валерием Газзаевым и Леонидом Слуцким, по три раза бравшим золото во главе ЦСКА.

Абсолютным рекордсменом российского чемпионата по данному показателю является Олег Романцев, восемь раз финишировавший первым со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» впервые за 14 лет стал чемпионом России по футболу.

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