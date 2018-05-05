«Локомотив» обыграл «Зенит» и стал чемпионом России по футболу

В матче 29-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Локомотив» на своём поле обыграл «Зенит» со счётом 1:0.

Автором единственного в поединке мяча стал португальский нападающий железнодорожников Эдер, отличившийся на 87-й минуте.

Этот успех позволил подопечным Юрия Сёмина набрать 60 очков и за тур до окончания сезона завоевать золотые медали чемпионата России по футболу, став недосягаемыми для идущего вторым в турнирной таблице «Спартака».

«Зенит» с 50 баллами в активе остался пятым.

Московский «Локомотив» выиграл чемпионат России по футболу впервые за 14 лет.

Ранее сообщалось, что фанаты «Локомотива» и «Зенита» устроили беспорядки на трибунах во время матча РФПЛ.