СМИ: Фанаты «Локомотива» и «Зенита» устроили беспорядки на трибунах во время матча РФПЛ

Фанаты «Локомотива» и «Зенита» устроили беспорядки на трибунах во время первого тайма матча 29-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), который проходит в эти минуты в Москве.

Об этом сообщает «Чемпионат». Отмечается, что болельщики бросали друг в друга различные предметы, и в конфликт пришлось вмешаться представителям правоохранительных органов. Кроме того, фанаты «Зенита» проникли в пустой сектор, разделяющий хозяйскую и гостевую трибуны, но были оперативно выведены оттуда. Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Георгий Щенников пропустит концовку чемпионата РФПЛ из-за проблем со здоровьем.