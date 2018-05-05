СМИ: Фанаты «Локомотива» и «Зенита» устроили беспорядки на трибунах во время матча РФПЛ
Об этом сообщает «Чемпионат».
Отмечается, что болельщики бросали друг в друга различные предметы, и в конфликт пришлось вмешаться представителям правоохранительных органов.
Кроме того, фанаты «Зенита» проникли в пустой сектор, разделяющий хозяйскую и гостевую трибуны, но были оперативно выведены оттуда.
Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Георгий Щенников пропустит концовку чемпионата РФПЛ из-за проблем со здоровьем.