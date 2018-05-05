Золотой мяч Эдера, хрупкий кубок РФПЛ и реки шампанского: как «Локомотив» отмечал титул чемпиона России

«Локомотив» в матче 29-го тура РФПЛ обыграл «Зенит» и впервые за 14 лет стал чемпионом России. Праздновать свой успех подопечные Юрия Сёмина начали в раздевалке своего стадиона «РЖД Арена». Алексей Миранчук плакал от счастья, Борис Ротенберг не скрывал бурной радости, Мануэл Фернандеш жаловался на усталость. Как игроки «Локомотива» отмечали титул чемпиона — в репортаже RT.

День большой победы

Этого дня болельщики «Локомотива» ждали долгих 14 лет. Самые молодые из них даже не знали, каково это — быть чемпионами. Да и практически все чемпионы-2004 уже завершили карьеру, только Дмитрий Сычёв пытается обрести второе дыхание в «Казанке». Зато по-прежнему в строю Юрий Сёмин.

Гол на 87-й минуте осчастливил тысячи поклонников «Локо» и 23 футболистов команды, попавших в заявку на матч с «Зенитом». Именно они сделали золотую мечту реальностью. В начале сезона болельщики железнодорожников боялись говорить о завоевании трофея вслух, чтобы не сглазить, затем сдержанно радовались.

В последних трёх турах, когда казалось, что золото от «Локо» уже никуда не денется, команда набрала лишь два очка, не забив ни одного мяча в поединках со «Спартаком» и ЦСКА.

Вдобавок Сёмин после матча с «Краснодаром» бросил: «Есть пятая колонна, которая не хочет, чтобы я работал с «Локомотивом». В итоге в пятницу с 70-летним тренером продлили контракт, а в субботу Сёмин сделал команду чемпионом.

«Чуть не расплакался, но сдержался, всё-таки болельщики смотрят»

В раздевалке железнодорожников было по-настоящему жарко. Небольшое помещение оказалось просто не готово вместить такое количество людей. Полузащитнику Владиславу Игнатьеву пришлось буквально прорываться внутрь сквозь плотный строй журналистов. Зато уже внутри был известный актёр и друг Сёмина Валерий Баринов. Он произнёс тост. Шампанское полилось рекой.

Пожалуй, единственный, кто уклонился от обязательной церемонии — Игорь Денисов. Капитан команды стремительно покинул помещение. Возможно, полузащитник просто торопился отпраздновать чемпионство с семьёй.

А вот к некоторым игрокам жёны и дети пришли прямо в раздевалку. Родители братьев Миранчуков тоже присутствовали на матче, а после финального свистка вышли на поле. Они могут по-настоящему гордиться своими близнецами, которые вместе в составе одной команды стали чемпионами страны.

«Сегодня на трибунах были наши с Антоном родители, и стать чемпионами на их глазах дорогого стоит. В раздевалку папа с мамой не пошли, а вот на поле после финального свистка спустились. Были и слёзы конечно. И улыбки. Обняли нас с братом. Да я и сам чуть не расплакался, но сдержался, всё-таки болельщики смотрят», — признался Алексей.

Его брат Антон выглядел даже немного растерянным. Для него это чемпионство стало особенно важным. Если на брата в команде ставка делалась давно, то Антон поначалу больше играл за дубль, а затем и вовсе уехал в аренду в Эстонию. Казалось, там он может затеряться, но этого не случилось.

«Конечно, никто не представлял, что такое может быть, но мы набрали ход и поверили в себя. Плюс подобрался отличный коллектив и тренерский штаб. Всё сложилось просто идеально. Никогда бы не подумал, что стану чемпионом страны вместе с братом. Тем более для меня это первый сезон в основе «Локо» и сразу золотой», — радовался футболист.

Прямо по ходу интервью он притянул к себе Мануэла Фернандеша. Португалец в последних матчах играл буквально на уколах из-за травмы ребра. Несмотря на сильные боли, полузащитник вышел на поле в игре с «Зенитом» в стартовом составе и сражался, забыв о своём повреждении. Мануэл, безусловно — один из главных героев команды.

«А это Мануэл! Человек действительно умеет играть. Рад, что он с нами», — представил партнёра Миранчук.

Сам Фернандеш говорить по-русски стесняется, но всё-таки несколько слов он произнёс: «Сейчас тяжело. Устал».

«Будет много-много алкоголя»

Главным героем конкретного матча и автором золотого гола стал Эдер. Летом он приходил в команду в статусе звезды. После тяжёлой травмы Ари нападающий был необходим «Локомотиву». В результате автор золотого гола на Евро-2016 попал в запас, но выйдя на замену замкнул прострел с фланга. Спустя два года он вновь принёс своей команде титул.

Сам Эдер в раздевалке скромно обходил партнёров с мячом, который и послал в сетку на 87-й минуте, и собирал на нём их автографы.

«Гол Эдера на 87-й минуте это что-то, но я верил до конца. Он забивал решающий мяч на чемпионате Европы, а теперь вот, и в РФПЛ! Кто бы, что не говорил про него, а я всегда знал, что Эдер нужен команде и ещё нам поможет», — похвалил партнёра Антон Миранчук.

Через боль в матче с «Зенитом» играл не только Мануэл Фернандеш, но и Ведран Чорлука. В перерыве хорват, и без того пропустивший из-за травмы большую часть сезона, был вынужден попросить замену. Возможно поэтому Ведран грустил на лавке со стаканом обычной воды в руке.

«Почему с водой? Да все уже попили шампанское. У меня спортивный режим. Шутка, на самом деле, я люблю виски! Через два часа будем пить. Будет много-много алкоголя. Три-четыре дня у нас тренировок точно не будет. Мы заслужили! Это самый яркий момент в моей карьере! Эмоции непередаваемые. 14 лет «Локомотив» не был чемпионом, а мой номер тоже 14-й. Надо праздновать», — призвал Чорлука.

«Не знаю, что сказать. У меня 14-й номер на футболке, и чемпионства пришлось ждать 14 лет. Это судьба. Болельщикам спасибо за поддержку! Всё только начинается!»https://t.co/vlLUZLM9PT — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 5 мая 2018 г.

Антон Миранчук тоже выразил надежду, что на воскресенье Сёмин не назначит тяжёлую тренировку.

«Самогон, как был у Дениса Глушакова, сейчас точно пить не будем. Через пару часов соберёмся командой. Хотя может Юрий Павлович поставит тренировку на завтра… В данный момент наслаждаемся моментом. Жизнь прекрасна!», — добавил полузащитник.

А вот Маринато Гильерме предпочёл шампанскому пиво неизвестной марки. На вопрос, что за пенный напиток употребляет вратарь, голкипер торопливо спрятал бутылку и поспешил скрыться с «места происшествия», хотя стесняться точно было нечего.

«Кубок тяжёлый. Килограмм пять-семь»

Чемпионский кубок тем времени ходил буквально по рукам футболистов. Каждый хотел прикоснуться к награде. Порой за трофей становилось страшно: сколько их было переломано счастливыми футболистами…

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«Кубок тяжёлый. Килограмм пять-семь. Не знаю, наливали ли шампанское внутрь. Открывать крышку не пытался», — пошутил Виталий Денисов.

А счастливый Борис Ротенберг в этот момент обнимался с Алексеем Миранчуком. Он впервые стал чемпионом страны, но теперь собирается выиграть и Лигу чемпионов.

«Эмоции невероятные. Сбылась моя мечта. Я очень счастлив. Благодарен команде и Юрию Павловичу. Поверьте, такая победа — это лучшее, что может быть в жизни футболиста. Ради этого мы и играем. Следующая цель — победа в Лиге чемпионов! Хотя сначала надо выиграть Суперкубок», — прокричал в камеру защитник.

Куда спокойнее выглядел Владислав Игнатьев. Он, кажется, даже не притронулся к чемпионскому шампанскому.

«Сколько шампанского выпил? Речь о бутылках или глотках? Всё ещё будет. Эмоции нереальные, у меня уже попросили футболок 10-15, но я уже обещал подарить её…», — шутит защитник, испугавшись, что корреспондент RT тоже попытается заполучить предмет гардероба.

Если Ротенберг нацелился на победу в Лиге чемпионов, то Соломон Кверквелия, без которого центр обороны «Локомотива» представить себе уже невозможно, скромно рассчитывает, по крайней мере, на попадание в полуфинал турнира. Грузинский защитник - ещё один важнейший винтик золотой команды. Ещё несколько лет назад он сидел на скамейке запасных в «Рубине», но Сёмин забрал Соломона в аренду, а теперь Соломоном интересуются английские клубы.

«Это кайф! Просто кайф! Я самый счастливый человек на свете! У нас в «Локомотиве» настоящий коллектив. Мы, мужики, и сделали своё дело! Юрий Павлович — просто лучший! Он великолепный тренер и замечательный человек! Слухи о трансфере в клуб АПЛ? Как Юрий Павлович скажет, так и сделаю! Ведь у нас впереди ещё Лига чемпионов. Выиграть будет сложно, но в полуфинале будем. Дай бог, сыграем с тбилисским «Динамо», — говорит уставший Кверквелия.

Спустя десять минут всех журналистов просят удалиться, а футболисты «Локомотива», наскоро приведя себя в порядок, отправляются на площадь у стадиона, чтобы отпраздновать чемпионство вместе со своими болельщиками. Этот день они запомнят надолго, и остаётся только надеяться, что следующего чемпионства им не придётся ждать 14 лет.