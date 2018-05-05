«Локомотив» впервые за 14 лет стал чемпионом России

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Московский «Локомотив», обыграв санкт-петербургский «Зенит», стал трёхкратным чемпионом России по футболу.

«Локомотив» уже становился чемпионом в 2002 и 2004 годах. Примечательно, что тогда командой руководил её нынешний главный тренер Юрий Сёмин.

Ранее в матче 29-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Локомотив» на своём поле обыграл «Зенит» со счётом 1:0.

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