Защитник «Локомотива» Ротенберг — о чемпионстве в РФПЛ: сбылась моя мечта

Защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг признался, что сбылась его мечта стать чемпионом России по футболу.

«Эмоции невероятные! Сбылась моя мечта. Я очень счастлив! Благодарен команде и Юрию Павловичу Сёмину. Поверьте, такая победа — это лучшее, что может быть в жизни футболиста. Ради этого мы и играем. Следующая цель — победа в Лиге чемпионов! Хотя сначала надо выиграть Суперкубок», — сказал Ротенберг в разговоре с RT.

Ранее капитан московского «Локомотива» Ведран Чорлука ответил на вопрос, почему он в раздевалке отмечал с водой чемпионство в РФПЛ.