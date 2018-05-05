Защитник «Локомотива» Ротенберг — о чемпионстве в РФПЛ: сбылась моя мечта
«Эмоции невероятные! Сбылась моя мечта. Я очень счастлив! Благодарен команде и Юрию Павловичу Сёмину. Поверьте, такая победа — это лучшее, что может быть в жизни футболиста. Ради этого мы и играем. Следующая цель — победа в Лиге чемпионов! Хотя сначала надо выиграть Суперкубок», — сказал Ротенберг в разговоре с RT.
Ранее капитан московского «Локомотива» Ведран Чорлука ответил на вопрос, почему он в раздевалке отмечал с водой чемпионство в РФПЛ.