Капитан «Локомотива» Чорлука заявил, что будет «много-много алкоголя» на праздновании чемпионства РФПЛ

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Капитан московского «Локомотива» Ведран Чорлука ответил на вопрос, почему он в раздевалке отмечал с водой чемпионство в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

«Почему с водой? Да, все уже попили шампанское. У меня спортивный режим. Шутка, на самом деле, я люблю виски! Через два часа будем пить. Будет много-много алкоголя. Три-четыре дня у нас тренировок точно не будет. Мы заслужили!» — заявил Чорлука в беседе с RT.

Он также поделился эмоциями от завоевания чемпионского титула в РФПЛ.

«Это самый яркий момент в моей карьере! Эмоции непередаваемые. 14 лет «Локомотив» не был чемпионом, а мой номер тоже 14-й. Надо праздновать!» — подытожил Чорлука.

Ранее Кверквелия поделился эмоциями после завоевания чемпионского титула в РФПЛ.

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