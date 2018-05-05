Футболист «Локомотива» Кверквелия хочет сыграть в полуфинале Лиги чемпионов с тбилисским «Динамо»

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Грузинский защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия поделился эмоциями после завоевания чемпионского титула в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

«Это кайф! Просто кайф! Я самый счастливый человек в жизни! У нас в «Локомотиве» настоящий коллектив. Мы мужики и сделали своё дело! Юрий Павлович — просто лучший! Он великолепный тренер и замечательный человек!» — сказал Кверквелия в беседе с RT.

Он также прокомментировал слухи насчёт перехода в Английскую премьер-лигу.

«Как Юрий Павлович скажет, так и сделаю! Ведь у нас впереди ещё Лига чемпионов. Выиграть будет сложно, но в полуфинале будем. Дай бог, сыграем с тбилисским «Динамо», — заявил Кверквелия.

Ранее полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, что чувствовал, когда нападающий Эдер забил победный гол в матче 29-го тура РФПЛ с санкт-петербургским «Зенитом».

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