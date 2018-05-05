Футболист «Локомотива» Антон Миранчук: пить самогон, как Глушаков, не будем

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Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, что чувствовал, когда нападающий Эдер забил победный гол в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

«Гол Эдера на 87-й минуте это что-то, но я верил до конца. Он забивал решающий на чемпионате Европы, а теперь вот, и в РФПЛ! Кто бы, что не говорил про него, а я всегда знал, что Эдер нужен команде и ещё нам поможет», — заявил Миранчук в разговоре с RT.

Он также сказал, что не будут употреблять самогон, который пил капитан «Спартака» Денис Глушаков по случаю чемпионства в 2017 году. 

«Самогон, как был у Дениса Глушакова, сейчас точно пить не будем. Через пару часов соберёмся командой. Хотя может Юрий Павлович поставит тренировку на завтра… В данный момент наслаждаемся моментом. Жизнь прекрасна!» — заключил Миранчук.

Ранее Антон Миранчук поделился впечатлениями от чемпионства в РФПЛ.

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