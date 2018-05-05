Футболист «Локомотива» Антон Миранчук: никогда бы не подумал, что стану чемпионом страны вместе с братом

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Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук поделился впечатлениями от чемпионства в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

«Пару слов? Пожалуйста! Мы чемпионы! Так и напишите! Конечно, никто не представлял, что такое может быть, но мы набрали ход и поверили в себя. Плюс подобрались отличные коллектив и тренерский штаб. Всё сложилось просто идеально», — сказал Миранчук в беседе с RT.

Он поделился впечатлениями от того, как стал чемпионом России вместе со своим братом Алексеем.

«Никогда бы не подумал, что стану чемпионом страны вместе с братом. Тем более для меня это первый сезон в основе «Локо» — и сразу золотой», — заявил Миранчук.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская, возглавлявшая клуб с 2010 по 2016 год, заявила, что причастна к чемпионству «железнодорожников» в РФПЛ.

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