«Верил в чемпионство после ничьих и поражений»: как в «Локомотиве» отреагировали на победу в РФПЛ
- Юрий Сёмин и Борис Ротенберг
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Московский «Локомотив» стал новым чемпионом России по футболу, одержав победу над «Зенитом» в 29-м туре РФПЛ.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин признался, что верил в победу своей команды даже после неудачных матчей.
«Верил ли я? Конечно! После каждой игры, которую сводили к ничьей и даже проигрывали. Всегда верю в игроков, с которыми работаем. В группу игроков, она небольшая — у нас было 22 человека, но выдержали. Самое важное то, что мы вернули на «Локомотив» болельщиков. Вернули игрой, своей душой. Посмотрите, стадионы полностью заполняются. В Краснодаре полный стадион, сегодня у нас полный стадион. Они в нас верят, а мы — в них. Очень благодарен компании «РЖД», которая нас терпела, и опять они первые», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».
Поблагодарил команду за победу в чемпионате России и глава «РЖД» Олег Белозёров.
«Испытываю гордость за команду. Команда — это «железнодорожники», наш большой единый коллектив. «Железнодорожники» всегда впереди, «Локомотив» впереди!» — сказал Белозёров «Чемпионату».
Президент «Локомотива» Илья Геркус отметил, что только два игрока команды всерьёз допускали мысль о чемпионстве с первых дней сезона.
«Два человека верили в чемпионство с самого начала. Я не верил, почти никто не верил. Это два человека — Игорь Денисов и Джефферсон Фарфан. Все остальные присоединились позже, а эти парни нас вытащили. Мы это сделали! Мне очень тяжело выигрывать, выступая против своей бывшей команды, но это футбол, такая драма», — сказал Геркус.
Сам нападающий Джефферсон Фарфан назвал победу в чемпионате России несравнимой ни с чем другим.
«Это одна из самых сложных побед в жизни. Нам очень помогала публика. Конечно, это невозможно сравнить ни с чем. Такие моменты единичны», — сказал перуанский нападающий.
Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг признался, что всю жизнь стремился стать чемпионом страны.
«Заканчивать карьеру не собираюсь. Я безумно счастлив, что удалось стать чемпионом. Я шёл к этому всю карьеру. Спасибо «Локомотиву», — сказал Ротенберг.
Поделился своими эмоциями от матча и вратарь новых чемпионов России Маринато Гилерме.
«Мы долго к этому шли, теперь мы чемпионы! Я счастлив! Поздравляю всех болельщиков «Локомотива», — сказал бразилец.
Автором победного гола стал португальский форвард Эдер, который также своим точным ударом принёс родной сборной золото Евро-2016.
«Какой гол был важнее — на Евро или этот? Оба важные, рад, что смог помочь команде в важный момент и забил решающий мяч. Мы чемпионы, и это очень круто!» — заявил Эдер.
Полузащитник Игорь Денисов признался, что чувствует себя опустошённым после матча с «Зенитом».
«Спасибо Геркусу и Сёмину. Они вернули меня в футбол, спасибо за это чемпионство. Болельщикам привет! Ещё хочу сказать — нет сегодня Саши Коломейцева, он вчера попал в больницу, это тоже его чемпионство. Очень хотели завоевать титул на своём поле и сделали это. А я опустошён, пустой сейчас. Эмоций нет, завтра буду радоваться. А сегодня за меня порадуются дети и супруга Лена. Дети, думаю, скажут: «Папа, ты молодец!» — рассказал он.
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская, которая в 2010 году уволила Юрия Сёмина из клуба, отказалась лично звонить ему с поздравлениями.
При этом она заявила, что считает себя причастной к победе.
«Стать чемпионом России — большое достижение. И в таком возрасте в том числе. Без сомнения. Я его через вашу газету поздравляю. Я звонить не буду ему. У нас не те отношения, чтобы я делала личный звонок. Считаю, что моя причастность к чемпионству тоже есть», — сказала Смородская «Спорт-Экспрессу».
Бывший президент РФС Виталий Мутко, наоборот, выразил желание лично поздравить Юрия Сёмина с тем, что тот привёл команду к первому за 14 лет чемпионству.
«Могу только от всей души поздравить «Локомотив». Считаю, что «Локомотив» в этом сезоне заслужил чемпионство. Очень рад за команду, клуб и болельщиков. Очень долго лидировали, но долго не могли сделать последний шаг, немножко потрепали нервы болельщикам, но поставили логичную точку в отличном футбольном матче, забили красивый мяч и по делу одержали победу. В клубном футболе очень большое значение играет роль тренера. Это ежедневная работа, микроклимат, это всё полная заслуга Юрия Павловича. Поздравляю его персонально», — цитирует Мутко ТАСС.
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