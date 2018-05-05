«Верил в чемпионство после ничьих и поражений»: как в «Локомотиве» отреагировали на победу в РФПЛ

Новым чемпионом России по футболу стал московский «Локомотив». Подопечные Юрия Сёмина добились триумфа за тур до окончания чемпионата России, переиграв петербургский «Зенит». После матча президент «Локомотива» Илья Геркус признался, что только два человека верили в успех, а нападающий команды Джефферсон Фарфан назвал это достижение одним из сложнейших в карьере. О впечатлениях «красно-зелёных» от досрочной победы — в материале RT.

Московский «Локомотив» стал новым чемпионом России по футболу, одержав победу над «Зенитом» в 29-м туре РФПЛ.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин признался, что верил в победу своей команды даже после неудачных матчей.

«Верил ли я? Конечно! После каждой игры, которую сводили к ничьей и даже проигрывали. Всегда верю в игроков, с которыми работаем. В группу игроков, она небольшая — у нас было 22 человека, но выдержали. Самое важное то, что мы вернули на «Локомотив» болельщиков. Вернули игрой, своей душой. Посмотрите, стадионы полностью заполняются. В Краснодаре полный стадион, сегодня у нас полный стадион. Они в нас верят, а мы — в них. Очень благодарен компании «РЖД», которая нас терпела, и опять они первые», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».

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Поблагодарил команду за победу в чемпионате России и глава «РЖД» Олег Белозёров.

«Испытываю гордость за команду. Команда — это «железнодорожники», наш большой единый коллектив. «Железнодорожники» всегда впереди, «Локомотив» впереди!» — сказал Белозёров «Чемпионату».

Президент «Локомотива» Илья Геркус отметил, что только два игрока команды всерьёз допускали мысль о чемпионстве с первых дней сезона.

«Два человека верили в чемпионство с самого начала. Я не верил, почти никто не верил. Это два человека — Игорь Денисов и Джефферсон Фарфан. Все остальные присоединились позже, а эти парни нас вытащили. Мы это сделали! Мне очень тяжело выигрывать, выступая против своей бывшей команды, но это футбол, такая драма», — сказал Геркус.

Сам нападающий Джефферсон Фарфан назвал победу в чемпионате России несравнимой ни с чем другим.

«Это одна из самых сложных побед в жизни. Нам очень помогала публика. Конечно, это невозможно сравнить ни с чем. Такие моменты единичны», — сказал перуанский нападающий.

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг признался, что всю жизнь стремился стать чемпионом страны.

«Заканчивать карьеру не собираюсь. Я безумно счастлив, что удалось стать чемпионом. Я шёл к этому всю карьеру. Спасибо «Локомотиву», — сказал Ротенберг.

Поделился своими эмоциями от матча и вратарь новых чемпионов России Маринато Гилерме.

«Мы долго к этому шли, теперь мы чемпионы! Я счастлив! Поздравляю всех болельщиков «Локомотива», — сказал бразилец.

Автором победного гола стал португальский форвард Эдер, который также своим точным ударом принёс родной сборной золото Евро-2016.

«Какой гол был важнее — на Евро или этот? Оба важные, рад, что смог помочь команде в важный момент и забил решающий мяч. Мы чемпионы, и это очень круто!» — заявил Эдер.

Полузащитник Игорь Денисов признался, что чувствует себя опустошённым после матча с «Зенитом».

«Спасибо Геркусу и Сёмину. Они вернули меня в футбол, спасибо за это чемпионство. Болельщикам привет! Ещё хочу сказать — нет сегодня Саши Коломейцева, он вчера попал в больницу, это тоже его чемпионство. Очень хотели завоевать титул на своём поле и сделали это. А я опустошён, пустой сейчас. Эмоций нет, завтра буду радоваться. А сегодня за меня порадуются дети и супруга Лена. Дети, думаю, скажут: «Папа, ты молодец!» — рассказал он.

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская, которая в 2010 году уволила Юрия Сёмина из клуба, отказалась лично звонить ему с поздравлениями.

При этом она заявила, что считает себя причастной к победе.

«Стать чемпионом России — большое достижение. И в таком возрасте в том числе. Без сомнения. Я его через вашу газету поздравляю. Я звонить не буду ему. У нас не те отношения, чтобы я делала личный звонок. Считаю, что моя причастность к чемпионству тоже есть», — сказала Смородская «Спорт-Экспрессу».

Бывший президент РФС Виталий Мутко, наоборот, выразил желание лично поздравить Юрия Сёмина с тем, что тот привёл команду к первому за 14 лет чемпионству.

«Могу только от всей души поздравить «Локомотив». Считаю, что «Локомотив» в этом сезоне заслужил чемпионство. Очень рад за команду, клуб и болельщиков. Очень долго лидировали, но долго не могли сделать последний шаг, немножко потрепали нервы болельщикам, но поставили логичную точку в отличном футбольном матче, забили красивый мяч и по делу одержали победу. В клубном футболе очень большое значение играет роль тренера. Это ежедневная работа, микроклимат, это всё полная заслуга Юрия Павловича. Поздравляю его персонально», — цитирует Мутко ТАСС.