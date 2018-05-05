Мутко поздравил «Локомотив» с победой на чемпионате России по футболу

Короткая ссылка
Вице-премьер России Виталий Мутко поздравил «Локомотив» с победой на чемпионате страны по футболу.

«Могу только от всей души поздравить «Локомотив». Считаю, что «Локомотив» в этом сезоне заслужил чемпионство. Очень рад за команду, клуб и болельщиков. Очень долго лидировали, но долго не могли сделать последний шаг, немножко потрепали нервы болельщикам, но поставили логичную точку в отличном футбольном матче. Забили красивый мяч и по делу одержали победу», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Также Мутко отметил заслуги главного тренера железнодорожников в завоевании командой чемпионского титула.

«В клубном футболе очень большое значение имеет роль тренера. Это ежедневная работа, микроклимат, это всё полная заслуга Юрия Павловича. Поздравляю его персонально», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» впервые за 14 лет стал чемпионом России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных