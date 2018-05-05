Мутко поздравил «Локомотив» с победой на чемпионате России по футболу

Вице-премьер России Виталий Мутко поздравил «Локомотив» с победой на чемпионате страны по футболу.

«Могу только от всей души поздравить «Локомотив». Считаю, что «Локомотив» в этом сезоне заслужил чемпионство. Очень рад за команду, клуб и болельщиков. Очень долго лидировали, но долго не могли сделать последний шаг, немножко потрепали нервы болельщикам, но поставили логичную точку в отличном футбольном матче. Забили красивый мяч и по делу одержали победу», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Также Мутко отметил заслуги главного тренера железнодорожников в завоевании командой чемпионского титула.

«В клубном футболе очень большое значение имеет роль тренера. Это ежедневная работа, микроклимат, это всё полная заслуга Юрия Павловича. Поздравляю его персонально», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» впервые за 14 лет стал чемпионом России по футболу.