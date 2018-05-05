Алексей Миранчук рассказал, как для «Локомотива» дался чемпионский матч с «Зенитом»

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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал, как дался матч 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом», после которого «железнодорожники» стали чемпионами страны по футболу.

«Чемпионом становится нелегко. Каждый матч ответственный, на команду оказывалось колоссальное давление, но мы справились. Когда отменили мяч Фарфана, отреагировали спокойно. В итоге забили в концовке. Так что всё нормально. Выдержали натиск «Зенита», справились с подачами в штрафную. Посмотрите, питерцы сегодня вообще ничего не создали. Всевышний отблагодарил нас за проделанную работу и даровал нам этот мяч на последних минутах, который забил Эдер. Не могу сказать, что во втором тайме заиграли намного лучше. Мне кажется, и до перерыва действовали активнее. Просто продолжили гнуть свою линию, создавали моменты, в итоге забили в конце», — заявил Миранчук в беседе с RT.

Ранее он ответил на вопрос, много ли звонков поступило после того, как «железнодорожники» завоевали чемпионский титул в РФПЛ.

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