Сёмин — об отношениях с Геркусом: есть рабочие разногласия

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, «зарыт ли топор войны» между ним и президентом клуба Ильёй Геркусом и спортивным директором Эриком Штоффельсхаусом.

«Никакого топора нет — есть рабочие разногласия, не всегда совпадающие взгляды на развитие клуба, команды. Я имею своё мнение на этот счёт, и к нему, считаю, должны прислушиваться. Всё-таки прошел все уровни и фазы клубной жизни», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Наставник «железнодорожников» сказал, что в один момент «Локомотив» превратился из топ-команды в «ни на что не претендующего середняка». Он отметил, что с прежними руководителями клубов у него не возникало футбольных разногласий.

Но вообще такое бывает: разное понимание, разное видение. Надеюсь, в итоге мы поймём друг друга. Единственное, чего не люблю — когда вмешиваются в мою работу», — добавил Сёмин.

Ранее Геркус прокомментировал информацию о конфликте с Сёминым.