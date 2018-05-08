Слёзы счастья Сёмина, хет-трик Чалова и прощание Казани с Караденизом: чем запомнился 29-й тур РФПЛ

«Локомотив» на своём поле обыграл «Зенит» и впервые за 14 лет стал чемпионом России по футболу. «Спартак» и ЦСКА одержали победу над «Ростовом» и «Арсеналом» и продолжают борьбу за серебряные медали первенства и прямую путёвку в Лигу чемпионов. «Краснодар» с трудом взял верх над «СКА-Хабаровском» и вышел на чистое четвёртое место в турнирной таблице. Главные события 29-го тура РФПЛ — в материале RT.

Невероятная атмосфера и слёзы Сёмина

Главное событие тура, разумеется, произошло на «РЖД Арене». «Локомотив» с минимальным счётом обыграл «Зенит» и впервые за 14 лет стал чемпионом России. Железнодорожники уверенно лидировали большую часть сезона, но в концовке забуксовали, набрав всего два очка в трёх матчах. Однако в нужный момент команда сделала над собой усилие — и завоевала титул.

Вполне вероятно, набрать три очка «Локо» помогло решение Юрия Сёмина продлить контракт с клубом, принятое за день до встречи. Фанаты скандировали имя опытного специалиста с завидной регулярностью и сделали наставника одним из главных действующих лиц красочного предматчевого перформанса.

Атмосфера на трибунах в этот день вообще была уникальной. Уже за час до игры у стадиона яблоку негде было упасть, благо клуб организует для своих болельщиков огромное количество мероприятий. В этот раз, например, перед любителями футбола выступил известный рэпер L’One, тоже болельщик «Локо».

Гимн клуба перед стартовым свистком исполнила маленькая девочка. Вместе с ней слова «В каждом сердце навек твои цвета» подхватила вся арена.

В такой день «Локомотив» просто не имел права не выиграть. Если первый тайм получился достаточно осторожным, то после перерыва хозяева буквально смяли оппонента. «Зенит» провёл один из худших матчей в сезоне и практически не угрожал владениям Маринато Гилерме. Сложно поверить, но за 90 минут в створ ворот голкипера сборной России был нанесён всего один удар.

Железнодорожники поразили ворота соперника в середине второго тайма. Джефферсон Фарфан убежал на рандеву с Юрием Лодыгиным, обыграл голкипера и отправил снаряд в сетку. На трибунах началось форменное безумие, на поле полетели золотые конфетти. Радость болельщиков «Локо» испортил судья на линии, с опозданием зафиксировавший положение «вне игры».

Но на 87-й минуте железнодорожники всё же забили такой нужный мяч. Вышедший на замену Эдер замкнул прострел Владислава Игнатьева и принёс «Локомотиву» долгожданное чемпионство. Точно так же, выйдя на замену в финальном матче, нападающий принёс сборной Португалии золото Евро-2016.

После финального свистка обезумевшие от счастья футболисты «Локомотива» принялись праздновать победу прямо на поле, а после вручения кубка отправились пить шампанское в раздевалку. И только Сёмин опустошённо брёл по газону со слезами на глазах. В 70 лет он привёл московский клуб к третьему в истории чемпионскому титулу, а в следующем сезоне постарается выстрелить с командой в Лиге чемпионов, как сделал это в начале 2000-х.

Карпин против «Спартака» и Глушаков на трибуне

«Спартак» выходил на домашний матч с «Ростовом», когда уже стало ясно: последние шансы защитить чемпионское звание потеряны. Тем не менее красно-белым была необходима победа, чтобы как минимум гарантировать себе место в тройке и участие в Лиге чемпионов.

Гости сдаваться на милость москвичей не собирались, тем более команду с недавних пор возглавляет Валерий Карпин, несколько сезонов проведший в «Спартаке» в качестве футболиста, а затем пять лет проработавший в «народной команде» на постах главного тренера и генерального директора. К слову, трибуны «Открытие Арены» встретили бывшего наставника аплодисментами.

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Овациями наградили и капитана команды Дениса Глушакова, который из-за травмы смотрел матч, сидя в VIP-ложе в компании супруги.

В отсутствие полузащитника, капитанскую повязку примерил Квинси Промес, который после матча подчеркнул, что она принадлежит исключительно российскому хавбеку.

«Денис обладает прекрасными качествами для того, чтобы помочь команде. Он всё ещё наш капитан, поэтому надеюсь, что он скоро вернётся», — заявил Промес.

Другой важной предматчевой темой стал неожиданный уход из команды помощника Массимо Карреры Романа Пилипчука, у которого, по слухам, произошёл конфликт с итальянским специалистом.

«Конечно, нам не хватает Пилипчука. Он помогал нам стать чемпионами в прошлом году», — отметил Промес.

Одним из лучших Квинси стал не только в микст-зоне, но и на поле. В концовке матча он забил 15-й мяч в чемпионате и вернулся на первое место в гонке бомбардиров турнира. Причём гол был оформлен после великолепного паса пяткой в касание в исполнении новичка команды Софьяна Ханни. 54-летний Каррера в восторге устроил такой забег по бровке, которому позавидовали бы многие молодые футболисты.

К этому моменту «Спартак» уже вёл с минимальным счётом. Красно-белые долго не могли поразить ворота великолепно проводившего встречу Илью Абаева, и болельщики уже начали волноваться. Но на 79-й минуте опытного голкипера заставил капитулировать Лоренсо Мельгарехо.

Таким образом «Спартак» гарантировал себе место в первой тройке РФПЛ, а в следующем сезоне снова сыграет в главном клубном турнире Старого Света.

Хет-трик Чалова и тяжёлая травма Кучаева

Одержал победу и ЦСКА. Армейцы дома не оставили шансов «Арсеналу». Уверенная игра туляков в заключительной трети первенства оставляла надежду, что они навяжут подопечным Виктора Гончаренко серьёзное сопротивление. Но их настрой был уничтожен уже на второй минуте, когда Фёдор Чалов технично перебросил проводящего дебютный матч в РФПЛ Игоря Обухова. А вскоре отличился Ахмед Муса, с рикошетом от перекладины замкнувший прострел Витиньо.

После этого гости окончательно развалились и устроили в своей штрафной проходной двор. Быстрые футболисты ЦСКА на скорости буквально разрывали оборону соперника. Автором третьего мяча снова стал Чалов. Фёдор подправил снаряд в сетку после удара Василия Березуцкого.

В конце первого тайма молодой нападающий оформил первый хет-трик во взрослой карьере. Его результативность весной просто поражает. В апреле — мае Чалов записал на свой счёт уже семь мячей и наверняка обратил на себя внимание главного тренера национальной команды страны Станислава Черчесова.

Необходимо отметить и красивый гол Александра Головина, который на скорости обыграл двоих защитников и издевательски пробил мимо Обухова. Вратарю-дебютанту оставалось только посочувствовать.

Единственной ложкой дёгтя для ЦСКА стала травма Константина Кучаева. По ходу первого тайма Игорь Горбатенко в борьбе за мяч ударил его по колену. Продолжить игру 20-летний полузащитник ЦСКА не смог. А уже на следующий день стало известно, что у футболиста был диагностирован полный разрыв крестообразной связки.

Нереализованный пенальти и 16 000 минут Гранквиста

В субботу «Краснодар», также сохраняющий шансы на медали, чуть не оступился в Хабаровске. Местный СКА, досрочно вылетевший из РФПЛ, в последнем домашнем матче сезона едва не хлопнул дверью. Видимо, на гостях сказался перелёт, и в первом тайме они выглядели невразумительно. Тем не менее перед самым перерывом Виктор Классон открыл счёт.

Во второй половине встречи «Краснодар» смотрелся увереннее и упустил несколько верных моментов. А на 92-й минуте в штрафной «быков» грянул гром. Судья назначил пенальти за неочевидную игру рукой у Юрия Газинского. В аналогичном эпизоде рефери, например, не указал на точку в недавнем матче «Реал» — «Бавария».

Однако реализовать пенальти Максиму Канунникову не удалось. Станислав Крицюк угадал направление полёта мяча и спас свою команду. Примечательно, что 27-летний голкипер не играл в РФПЛ с сентября прошлого года, но, получив шанс, воспользовался им на все сто, а «Краснодар» одержал четвёртую победу в пяти матчах под руководством Мурада Мусаева.

Другим любопытным достижением отметился капитан «быков» Андреас Гранквист. Он стал первым футболистом, сыгравшим за команду более 16 тыс. минут. Результат шведа теперь составляет 16 069 минут. Уже известно, что по окончании сезона защитник покинет «Краснодар».

Любовь Боярского к «Тосно» и первый гол Панченко после травмы

Потерпел поражение в отчётном туре «Тосно», который сражается за сохранение прописки в премьер-лиге. Команда из Ленинградской области дома уступила «Динамо». Хозяевам не помогла даже поддержка известного актёра Михаила Боярского, который остался настолько недоволен игрой любимого «Зенита» в последних матчах, что пообещал поболеть за «Тосно». Своё слово главный мушкетёр страны сдержал.

По такому случаю Резиуану Мирзову удалось даже забить первый за месяц мяч «Тосно» в РФПЛ. Полузащитник сравнял счёт в середине второго тайма. Однако уже через десять минут «Динамо» вырвало важнейшую победу. Кирилл Панченко замкнул великолепную подачу с фланга Александра Ташаева. Последний вновь не ушёл с поля без балла за результативность. В текущем сезоне в его активе значатся уже семь мячей и шесть голевых передач.

«Тосно» же напоследок остаётся лишь блеснуть в Кубке России. Впрочем, не исключено, что финал турнира вообще может стать для команды одним из последних матчей в истории, так как будущее клуба пока крайне туманно.

Дерби и промах с «точки»

В Екатеринбурге состоялась встреча между принципиальными соперниками — «Уралом» и «Амкаром». Хозяева, набравшие неплохой ход в последних матчах, были явными фаворитами, но неожиданно уступили сражающемуся за выживание сопернику. В первом тайме екатеринбуржцы смотрелись интереснее и один раз даже пробили в перекладину, но перед самым перерывом гости забили во многом нелогичный мяч.

Ярослав Годзюр неуверенно сыграл на выходе при подаче углового, и Петар Занев, уже лёжа на газоне, отправил снаряд в сетку.

Во втором тайме «Урал» имел практически стопроцентный момент, чтобы сравнять счёт, но Эрик Бикфвалви не реализовал пенальти. Румын не слишком удачно пробил низом, и Артур Нигматуллин намертво забрал мяч. Это уже третий одиннадцатиметровый, которым подопечные Александра Тарханова не воспользовались в текущем сезоне РФПЛ, и второй на «Екатеринбург Арене».

В концовке матча «Амкар» поставил точку в дерби. Вышедший на замену Фелицио Браун Форбс сильным ударом отправил мяч прямо в дальний угол. Пермяки одержали важнейшую победу и сравнялись с «Ростовом» по набранным очкам.

Кавказское дерби и спасение «Ахмата»

Программа 29-го тура чемпионата России завершалась в понедельник двумя матчами. В первом из них встречались «Ахмат» и «Анжи». Оба коллектива не решили задачу по сохранению прописки в высшем дивизионе. Однако если грозненцы гарантировали себе минимум попадание в переходные игры, то махачкалинцы балансируют на грани зоны вылета. В преддверии встречи подопечные Вадима Скрипченко имели равное количество очков с «Тосно» и опережали предпоследнюю команду РФПЛ лишь по дополнительным показателям.

Улучшить своё незавидное положение «Анжи» не удалось. Махачкалинцы не смогли отметиться забитыми мячами, зато дважды позволили это сделать соперникам и стали самой пропускающей командой РФПЛ (51). Причём оба гола грозненцев получились очень эффектными. На 18-й минуте Родолфо блестяще исполнил штрафной с 27 метров и направил снаряд точно в верхний угол ворот. А в концовке встречи подопечным Игоря Ледяхова удалась образцовая контратака. Исмаэл отдал диагональную передачу на Одисе Роши, который совершил сольный проход и без труда переиграл Александра Будакова.

Таким образом, «Ахмат» одержал победу и гарантировал себе место в РФПЛ на будущий сезон, чего нельзя сказать об «Анжи». Судьба махачкалинцев будет решаться в последнем туре в игре с предельно мотивированным ЦСКА. Кроме того, их положение осложняется потерей Гурама Тетрашвили. На 62-й минуте защитник получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле.

Прощание с Караденизом и отсутствие голов

В Казани в параллельном матче сражались «Рубин» и «Уфа». Если коллектив Сергея Семака располагается в верхней части турнирной таблицы, спортсмены из столицы Татарстана находятся в опасной близости к зоне вылета. Прямой переход в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) им не грозит, однако сохраняется риск принять участие в переходных встречах.

На протяжении всего матча подопечные Курбана Бердыева действовали первым номером и имели не один шанс вырвать победу. Однако направить мяч в сетку ни казанцам, ни уфимцам не удалось. Отличные шансы для взятия ворот имели футболисты «Рубина» Сердар Азмун, Ивелин Попов и Игорь Коновалов. «Уфа» ответила попаданием в штангу Веролюба Салатича, который оказался неприкрытым при подаче углового.

Главным событием встречи стало прощание местных болельщиков с Гёкденизом Караденизом, который объявил о завершении карьеры по окончании сезона. Уроженец города Гиресун защищал цвета «Рубина» на протяжении 10 лет, а матч 29-го тура с «Уфой» стал для него 300-м в составе клуба. В знак благодарности руководство казанской команды навечно закрепило за полузащитником 61-й номер, а самому турку подарили футболку с цифрой 300, а также его портрет, составленный из 140 фамилий игроков, с которыми он в разное время защищал цвета коллектива.