Футбольный клуб «Амкар» одержал победу над «Уралом» в уральском дерби

Пермский «Амкар» на выезде одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Уральское дерби завершилось со счётом 2:0 в пользу гостей. Победу пермскому клубу принесли голы Петара Занева (44-я минута) и Брайана Форбса (93-я). На 77-й минуте полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви не смог реализовать пенальти — удар отразил вратарь «Амкара» Артур Нигматуллин. После 29 матчей «Урал» занимает восьмое место (37 очков), «Амкар» — 13-е (34 очка). Ранее московский «Спартак» переиграл «Ростов» в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).