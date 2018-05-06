Футбольный клуб «Амкар» одержал победу над «Уралом» в уральском дерби

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Пермский «Амкар» на выезде одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Уральское дерби завершилось со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу пермскому клубу принесли голы Петара Занева (44-я минута) и Брайана Форбса (93-я).

На 77-й минуте полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви не смог реализовать пенальти — удар отразил вратарь «Амкара» Артур Нигматуллин.

После 29 матчей «Урал» занимает восьмое место (37 очков), «Амкар» — 13-е (34 очка).

Ранее московский «Спартак» переиграл «Ростов» в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

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