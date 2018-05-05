Московский «Спартак» переиграл «Ростов» и обеспечил себе место в тройке призёров РФПЛ

Московский «Спартак» переиграл «Ростов» в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Встреча завершилась со счётом 2:0.

Победу «Спартаку» принесли голы Лоренсо Мельгарехо (79-я минута) и Квинси Промеса (84-я минута).

На 93-й минуте был удалён полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян.

После 29-го тура «Спартак» находится на втором месте (56 очков). Благодаря победе красно-белые обеспечили себе как минимум третье место, которое даёт право на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

После 29-го тура «Ростов» занимает 12-е место с 34 очками.

Ранее «Локомотив» на своём поле обыграл «Зенит», оформив досрочное чемпионство.

Подробнее — в материале RT.