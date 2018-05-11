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Обнародован предварительный состав сборной России на ЧМ-2018 по футболу

11 мая 2018, 12:16

Тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал предварительный список игроков, которые примут участие в чемпионате мира 2018 года.

В расширенную заявку национальной команды страны Станислав Черчесов включил следующих игроков.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Сослан Джанаев («Рубин», Казань), Андрей Лунёв («Зенит», Санкт-Петербург);

защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Фёдор Кудряшов (все — «Рубин», Казань), Илья Кутепов («Спартак», Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо», Москва), Андрей Семёнов («Ахмат», Грозный), Игорь Смольников («Зенит», Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА, Москва);

полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА, Москва), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все — «Зенит», Санкт-Петербург), Александр Самедов, Роман Зобнин (оба — «Спартак», Москва) Антон Миранчук («Локомотив», Москва), Александр Ташаев («Динамо», Москва), Денис Черышев («Вильярреал», Испания);

нападающие: Артём Дзюба («Арсенал», Тула), Алексей Миранчук («Локомотив», Москва), Фёдор Смолов («Краснодар»), Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва).

Отмечается, что в расширенный список также включены ещё семь игроков: Маринато Гилерме, Владислав Игнатьев (оба — «Локомотив», Москва), Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков (оба — «Спартак», Москва), Антон Швец («Ахмат», (Грозный), Антон Заболотный, Дмитрий Полоз (оба — «Зенит», Санкт-Петербург).

18 мая национальная сборная России соберётся в Новогорске. Перед мировым первенством команда сыграет с Австрией и Турцией.

Ранее сообщалось, что Селихов получил серьёзную травму и пропустит ЧМ-2018 по футболу.

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